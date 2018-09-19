По Владивостоку с коляской: от Змеинки к ТЦ "Черемушки". Фото: ИА PrimaMedia
Общая дорога #С коляской по Владивостоку

По Владивостоку с коляской: со Змеинки в "большой мир" - прогулка к ТЦ "Черемушки"

ИА PrimaMedia продолжает проверять социальную доброжелательность городских дорог (ВИДЕО)

19 сентября, PrimaMedia. Экспериментальная съемочная группа ИА PrimaMedia в составе журналиста, оператора и маленького пассажира вновь прогулялась по улицам Владивостока, чтобы выяснить, насколько город удобен для новоиспеченных родителей. Традиционно, ребенка везла компактная прогулочная коляска. Маршрут для шестой серии эксперимента пролегал от самого неоднозначного спального района города — Змеинки к ТЦ "Черемушки".

В целом, путь занял около 40 минут и не доставил путешественникам особых неудобств. Главным препятствием стали высокие бетонные бордюры и необходимость выхода на проезжую часть, ввиду отсутствия тротуаров.

Совершив видеопрогулку с корреспондентами агентства, читатели ИА PrimaMedia смогут оценить удобство центральных пешеходных переходов, доступность тротуаров, оснащенность лестничных пролетов и отношение автолюбителей к пешеходам самостоятельно.


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