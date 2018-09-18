За распространение ложной информации депутаты увеличат в 10 раз штрафы и введут арест

18 сентября, PrimaMedia. Депутаты Госдумы намерены ужесточить наказания для тех граждан, которые беспечно отказываются выполнять решения суда. Игнорируют, не принимают во внимание либо принципиально уклоняются. Все это будет признано правонарушением и повлечет за собой наказание от штрафов до ареста. Поправки об этом в Кодекс об административных нарушениях законотворцы приняли сегодня, 18 сентября во втором чтении, передает ИА PrimaMedia.
Речь идет конкретно о тех решениях суда относительно прекращения распространения информации или опровержения ранее опубликованной недостоверной информации.
Пока что за подобное злодеяние обычный гражданин может отделаться штрафом не более 2-х тысяч, что многих не пугает. Однако, в скором времени штрафы возрастут до 20-ти тысяч для простых граждан, до 50-ти тысяч для должностных и до 200 тысяч для юрлиц. Это суммы, которые нарушители обязаны будут заплатить, если не выполнят решение суда о прекращении информации.
Но если после привлечения к административной отвесности лицо продолжает распространять конкретную информацию, за которую его и оштрафовали, тогда рублем уже не отделаться. 10 суток ареста ждет нарушителя, 15 суток ареста – должностное лицо и так же, 200 тысяч штраф полагается заплатить организации.
Инициатором данных поправок выступает депутат Сергей Боярский, который подчеркнул, что если лицо и после административной ответственности, а также ареста и дальше будет распространять ложную информацию по одному и тому же делу, тогда человеку грозит тюремное заключение сроком до одного года. Госслужащих и должностных лиц ждет тюремное заключение сроком до 2-х лет.
Под статью могут попасть в случае не исполнения решения суда и представители власти, госслужащие, муниципальные служащие.