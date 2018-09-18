Политика. 18 сентября, 19:45
Дмитрий Песков. Фото: ИА PrimaMedia
#Выборы2018

В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг выборов главы Приморья

Администрация президента будет ориентироваться на ЦИК РФ в оценке чистоты кампании

18 сентября, PrimaMedia. В Кремле следят за ситуацией вокруг выборов губернатора Приморского края, в оценке чистоты кампании будут ориентироваться на мнение Центральной избирательной комиссии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишут "Известия".

"Кремль не полномочен оценивать чистоту состоявшихся выборов. Также чистоту состоявшихся выборов не полномочны, наверное, оценивать никакие другие ведомства, кроме как Центральная избирательная комиссия, поэтому Кремль в своих оценках ориентируется исключительно на ЦИК", — сказал представитель Кремля.

На просьбу уточнить, следят ли в Кремле за ситуацией в регионе, Песков ответил: "Безусловно".

Пресс-секретарь главы государства добавил, что встречи с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым по ситуации на выборах в Приморье пока нет в графике президента Владимира Путина.

Ранее Зюганов заявил, что рассчитывает встретиться с главой государства по итогам расследования комиссии ситуации со вторым туром выборов главы Приморского края.

18 сентября крайизбирком сообщил, что победителем на выборах в Приморье стал кандидат от "Единой России" Андрей Тарасенко, набравший 49,55% всех голосов. Второй кандидат — коммунист Андрей Ищенко — отстал от соперника на 1,5%, набрав 48,06%.

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