Моллюски против рака: ученые обнаружили метод борьбы со страшной болезнью

Моллюски. Фото: Анна Мажуга, ИА PrimaMedia

Вещества, содержащиеся в моллюсках, оказались чрезвычайно эффективны

18 сентября, PrimaMedia. Оказывается, моллюски – это не только модная закуска, но еще и средство борьбы против одного из самых страшных заболеваний, сообщает ИА PrimaMedia.

Такое сенсационное открытие сделали английские ученые из манчестерского университета. Они обнаружили, что моллюски могут способствовать исцелению от нескольких видов раковых опухолей. Оказалось, что в организмах этих существ содержатся очень полезные вещества.

Эксперты в результате тщательного и скрупулезного исследования пришли к выводу, что специфические сахара, содержащиеся в организме моллюсков, могут стать базой для синтеза чрезвычайно эффективного препарата. Действие данного лекарства уже сравнили с применением химиотерапии при лейкемии, раковых опухолях молочной железы, легких и толстой кишки. В то же время негативных побочных эффектов при применении такого препарата значительно меньше. Как сообщили ученые, в первую голову данное средство будет применяться для лечения несовершеннолетних, потому что химиотерапия чересчур сильно воздействует на неокрепший молодой организм.