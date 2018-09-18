Политика. 18 сентября, 23:30
Элла Памфилова. Фото: Сайт ЦИК РФ
#Выборы2018

Элла Памфилова: победитель выборов в Приморье еще не определен

Официальные итоги второго тура голосования еще не подведены

18 сентября, PrimaMedia. Победитель губернаторских выборов в Приморье не определён, поскольку официальные итоги второго тура голосования ещё не подведены. Об этом РИА "Новости" заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.

Во вторник на сайте ЦИК появилось сообщение, что по результатам обработки 100 процентов бюллетеней выборы в Приморье выиграл врио главы региона Андрей Тарасенко (49,55 процента голосов), а кандидат от КПРФ Андрей Ищенко стал вторым с 48,06 процента.

"С учётом некорректной интерпретации в ряде СМИ результатов выборов после ввода 100 процентов протоколов в ГАС "Выборы" хотела бы дать пояснение: опубликование данных ГАС "Выборы" ещё не является автоматическим официальным признанием победителя", — сказала Памфилова, добавив, что будет изучен ряд факторов, в том числе "возможные фальсификации".

Она также отметила, что специалисты ЦИК уже выехали в Приморье для проверки информации о возможных нарушениях.

Официально итоги выборов должна утвердить краевая комиссия не позже 22 сентября.

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