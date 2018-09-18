Стивен Сигал станет гостем закрытия кинофестиваля Меридианы Тихого во Владивостоке

Стивен Сигал на ВЭФ. Фото: ИА PrimaMedia

В гости ждут также Эрика Робертса и Энди Макдауэлл

18 сентября, PrimaMedia. 16-й международный кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона "Меридианы Тихого" пройдет во Владивостоке с 21 по 27 сентября, гостем закрытия станет голливудский актер Стивен Сигал, сообщает Интерфакс.

"Голливудский актер Стивен Сигал приедет на закрытие, для нас это украшение фестиваля", — сообщил во вторник журналистам директор кинофорума Ефим Звеняцкий.

Он также добавил, что в гости ждут и других известных американских актеров: Эрика Робертса и Энди Макдауэлл. Они проведут творческие встречи.

Организаторы отметили, что впервые в истории кинофестиваля среди гостей не будет историка Рока Бриннера — сына известного голливудского актера Юла Бриннера, которыйпровел детство во Владивостоке.

"Уже второй год подряд в сквере Юла Бриннера проводятся показы, в этом году будет показан фильм "Братья Карамазовы", а сам Рок Бриннер, впервые за 15 лет, к нам не приедет по причине болезни, но он мысленно с нами", — отметила исполнительный директор кинофестиваля Наталья Шахназарова.

Ранее сообщалось, что гостьей фестиваля станет американская актриса и модель Кармен Электра.

XVI Международный кинофестиваль стран АТР "Меридианы Тихого" пройдет в Приморье с 21 по 27 сентября. Президентом фестиваля станет режиссер и продюсер Александр Роднянский, в состав основного жюри войдут российский режиссер Алексей Герман-младший и известный филиппинский продюсер Бьянка Бальбуэна. Всего на фестивале будет показано 189 фильмов из 46 стран, из них четыре мировые премьеры. В рамках фестиваля будет работать пять площадок: кинотеатры "Океан" и "Уссури", открытая площадка на спортивной набережной и галерея "Арка".

Кинофестиваль проходит во Владивостоке с 2002 года.