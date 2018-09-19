Путин пообещал принять такие меры в связи с крушением Ил-20, которые "заметят все"

Владимир Путин. Фото: С сайта президента РФ

Существует уже несколько версий исчезновения российского самолета

19 сентября, PrimaMedia. Глава РФ Владимир Путин пообещал принять ответные меры в связи с крушением Ил-20 в небе над Сирией — такие, которые "заметят все". На текущий момент существует уже несколько версий исчезновения российского военного самолета, передает ИА PrimaMedia.

"Что касается ответных действий, то они будут направлены прежде всего на дополнительное обеспечение безопасности наших военнослужащих, наших объектов в Сирийской Арабской Республике",— сообщил президент на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Венгрии Виктором Орбаном, пишет "Коммерсант".

По словам главы государства, "это будут такие шаги, которые заметят все".

Напомним, ранее Путин охарактеризовал крушение Ил-20 как следствие "трагических случайностей".

Между тем, существуют уже четыре версии исчезновения российского авиаразведчика Ил-20. Последняя из них — российский военный самолет Ил-20 мог затонуть в Средиземном море в результате "критического инцидента" в воздухе.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российский самолет Ил-20 с 14 военнослужащими пропал над Средиземным морем во время ударов израильской авиации по Сирии и пусков ракет с французского корабля.