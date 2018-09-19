Роспотребнадзор дал инструкции, как спастись от гриппа накануне сезонного обострения

Роспотребнадзор: грипп придет внезапно. Фото: Юлия Пушкина

Болезнь придет внезапно, уточнили в ведомстве

19 сентября, PrimaMedia. Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации, как обезопасить себя во время сезонного обострения гриппа. В ведомстве также дали советы, что делать в первую очередь, если болезнь настигла внезапно, передает ИА PrimaMedia.

Как отметили в Роспотребнадзоре, хорошей профилактикой будет гигиена: нужно как следует мыть руки с мылом приходя с улицы, надевать маску в местах большого скопления людей, не контактировать с больными, а если сами почувствовали себя плохо — не спешить к трудовым подвигам.

По мнению специалистов ведомства, уберечься от гриппа поможет витамин С и прививки. В Роспотребнадзоре отмечают: грипп начинается внезапно, сначала повышение температуры от средней (37,5 °С) до высокой (39 °С), ломота, озноб, усталость. Затем или сразу появляются и другие симптомы: кашель, насморк, боль в горле.

При первых симптомах нужно обратиться к врачу и не пытаться победить недуг самостоятельно. Прививки рекомендовано делать за 2-3 недели до начала сезонного обострения.

Как сообщалось неделю назад, грипп уже начал наступление на Россию. Роспотребнадзор зафиксировал первую волну этого опасного инфекционного заболевания. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, волна пока небольшая, вызвана началом нового учебного года. Однако расслабляться не стоит: скоро наступит ежегодное сезонное обострение гриппа.

Осенью этого года (предположительно, в ноябре) в страну придут два новых штамма гриппа. Ведомство напоминает, что у жителей России не сформирован иммунитет от новых штаммов, так как их не прививали в прошлом году. Острое течение болезни придется на зимние месяцы и начало весны.