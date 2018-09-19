Россию ждет сокращение трети сотрудников во всех отраслях. Фото: Антон Балашов

Экономисты прогнозируют увольнение 20 млн россиян к 2020 году

19 сентября, PrimaMedia. Треть россиян трудоспособного возраста, это около 20-22 млн человек, уже к 2020 году могут остаться без работы. Такой прогноз звучит в совместном докладе, выпущенном Всемирным экономическим форумом (WEF), Евразийским институтом конкурентоспособности и консалтинговой компанией Strategy Partners. Сокращение произойдет из-за развития новых технологий и робототехники, сообщает ИА PrimaMedia.

Эксперты представили свое видение ситуации на рынке труда в ближайшие годы, изучив мнение работодателей в 20-ти странах мира. Для исследования были взяты крупнейшие компании, совокупное число сотрудников которых составляет 15 млн человек, на их долю приходится порядка 70% общемирового экономического роста.

Эксперты выяснили, что уже сегодня не менее четверти существующих рабочих мест могут быть легко автоматизированы. Таким образом, на улицу, отправятся порядка 75 млн человек.

Однако, по мнению аналитиков, несмотря на значительное сокращение рабочих мест, вызванное "цифровизацией" и технологическим прогрессом, без работы люди не останутся. Эксперты прогнозируют, что к 2020 году, в мире будет создано около 133 миллионов новых рабочих мест, предполагающих высокую квалификацию.

Между тем, высказываемые аналитиками опасения, связанные с перспективой безработицы для старшего поколения в России с учетом предстоящего повышения пенсионного возраста, не беспочвенны. Новые вакансии будут подразумевать освоение высокотехнологичной деятельности. Таким образом, для старшего поколения, когда учиться и переучиваться уже поздно, доступ в эти сферы будет закрыт.