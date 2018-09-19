Эксперты назвали шесть продуктов, которые нельзя хранить в морозилке. Фото: pixabay.com

В морозильных камерах россиян чаще всего лежат именно эти продукты

19 сентября, PrimaMedia. Эксперты назвали шесть продуктов, которые категорически нельзя хранить в морозилке. Многие россияне большую часть этих продуктов время от времени хранят именно там. Подробнее — в материале ИА PrimaMedia.

Интернет-журнал Factinteres собрал шесть видов продуктов, которые губит морозильная камера.

Ни в коем случае нельзя класть в морозилку яйца. Этим грешат многие хозяйки, особенно, если яйца разбились — на тесто, мол, пойдет. Эксперты предупреждают — даже целые яйца опасны для здоровья, а если из-за низкой температуры скорлупа расколется, в продукт обязательно попадут болезнетворные бактерии. Если яйцо останется целым — тоже хорошего мало, оно потеряет вкусовые качества.

Второй продукт, который не "любит" морозилку — это травы. Россияне частенько замораживают на зиму укроп, петрушку и другие "травяные приправы". На самом деле — проку от такой заморозки ноль. Витаминов не сохранится, в суп можно добавить травы только для цвета, а в салате все это превратится в бесформенную и безвкусную кашу.

Еще один продукт — фрукты и овощи. Казалось бы, очень удобно заморозить на зиму, например, томаты и сладкий перец. Однако, опять же польза от этого продукта будет сомнительной, а витаминов после многодневной заморозки не останется никаких.

Также запрещено класть в морозилку молочные продукты. После разморозки молока, сыра или творога, эти продукты могут стать причиной отравления.

Пятый продукт — это соусы на основе яиц. Если заморозить майонез или белковый крем — на выходе можно получить массу, в которой ингредиенты просто разделятся.

И еще один популярный продукт, который нельзя морозить — это мясо, мясные продукты и морепродукты. Однако, здесь есть исключение — заморозить можно, но только один раз. Повторной заморозкой можно испортить продукт — мясо и морепродукты станут жесткими, потеряют натуральный цвет, а риск отравиться возрастет в разы.