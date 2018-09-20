Диалоги с Алисой, запахи городов и автомобильные фары в камнях

МишМаш (Михаил Сумкин, Мария Лейкина) "Смотри за собой, будь осторожен". Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

В центре современной культуры «Хлебозавод» во Владивостоке открылась выставка «Парадоксальные гибриды»

20 сентября, PrimaMedia. Центр современной культуры "Хлебозавод" приглашает посетителей с 19 сентября на выставку "Парадоксальные гибриды". В экспозиции представлены экспериментальные работы молодых художников, сочетающие в себе несочетаемые, на первый взгляд, эстетические практики. Корреспонденты ИА PrimaMedia стали одними из первых зрителей во время специального пресс-показа.

Напомним, что Центр современной культуры "Хлебозавод" открылся во Владивостоке 12 апреля по инициативе компании "Владхлеб". "Хлебозавод" — это одна из немногих в России институций, специализирующаяся на репрезентации сайенс-арта, то есть междисциплинарных проектов на стыке искусства и науки. Основная миссия "Хлебозавода" — популяризация науки, технической мысли и критического мышления. Помимо выставочной деятельности, здесь проходят лекции, мастер-классы и кинопоказы.

Вторая выставка "Парадоксальные гибриды" продолжает осмыслять динамическое взаимоотношение искусства и науки, но с акцентом на сегодняшний день и современные медиа. Тематически выставка разделена на несколько частей: урбанистика, технологии, человеческое тело. Объекты экспозиции парадоксальным образом сочетают цифровые технологии, бытовые предметы, медийные контент.

Алина Глазун, "Без названия". Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Алина Глазун, "Без названия". Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Алина Глазун, "Без названия". Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Экспозиция "Парадоксальные гибриды". Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 4

"Надеюсь, что эта выставка понравится зрителям не меньше, чем предыдущая. Это тоже сайенс-арт или технологическое медиа-искусство. Если первая выставка была обращена вглубь и пыталась ответить на вопрос: есть ли что-нибудь за пределами того, что мы можем увидеть, то это выставка акцентируется на современности. Здесь представлены работы молодых художников, чья звезда только зажигается. "Параллельные гибриды" участвовали в параллельной программе Московской биеннале 2018 года, и пока больше нигде не репрезентировались", — рассказала главный куратор "Хлебозавода" Ольга Бурасова.



Вячеслав Меркурьев, Ольга Бурасова. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

На выставке можно увидеть 15 вполне завершенных художественных экспериментов. Объясняя концепцию подбора художников, куратор выставки, российский художник, куратор "Электромузея в Ростокино" Аристарх Чернышев отметил, что исходил не от имени автора, а от его работ:



Аристарх Чернышев. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

"Главным для меня было, чтобы работа сочетала различные идеи, дискурсы, технологии и техники. Если отталкиваться от названия, то гибрид – это объект, сочетающий в себе свойства нескольких объектов. И обладая таким необычным рядом свойств, он получает определенные преимущества. Например, в биологии необычные сочетания свойств дают гибридам повышенную морозостойкость или генетически более совершенное потомство. Конечно, искусство не ставит перед собой такой утилитарной задачи, художники просто экспериментируют и смотрят на результат".

Так, Дарья Чермошанская экспериментировала в беседах с Алисой, виртуальным голосовым помощником, созданным компанией "Яндекс". Художница выяснила, что нейросеть "думает" о проблемах раскулачивания и репрессиях 30-х годов ХХ века. Познакомиться с этими диалогами можно в ее проекте "Я еще не научилась говорить об этом".

Дарья Чермошанская, "Я еще не научилась говорить об этом". Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Дарья Чермошанская, "Я еще не научилась говорить об этом". Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 2

Художники Михаил Лейкин и Мария Сумнина, творческий дуэт "МишМаш", исследовали проблему глобального влияния человека на биосферу земли. Как отметил Аристарх Чернышев, уже из космоса заметны следы человеческой деятельности, и чтобы привлечь внимание общественности к этому обстоятельству, художники поместили автомобильные фары в каменные валуны – создав гибрид природы и "инородных включений".

Анна Толкачева, "Карманная поэзия". Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Анна Лялина, "Тело". Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Марина Руденко, "Архитектончик". Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Crocodile Power, проект "Life in Lonely wood". Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Любовь Берчанская, Вячеслав Меркурьев. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 5

От арт-группы "Куда бегут собаки" на выставке представлено несколько объектов. Это видеодокументация проекта "Сборщик" — про человека, гуляющего по городу с прибором, впитывающим запахи разных районов и преобразующим его в звуковой ряд, и "Антивиртуальные шлемы", меняющие ваше зрительное восприятие мира. Например, надев один из них, вы поймете, как видят фасеточные глаза насекомых, а надев второй – почувствуете себя Господом Богом, созерцающим людей с высоты небес.

Арт-группа "Куда бегут собаки", "Антивиртуальные шлемы". Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Любовь Берчанская в "Антивиртуальном шлеме". Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 2

Художник Егор Крафт в проекте "Новый цвет" попрактиковался в создании медиамифа: вымышленная американская компания, специализирующаяся на прикладной химии, на своем сайте объявляет об открытии совершенно нового для человеческого глаза цвете. В рекламном видеорлике и интервью с псевдо-учеными сообщается, что данный цвет пока невозможно передать ни на одном носителе, потому что он не является производным от RGB, но можно послушать отзывы тех, кому посчастливилось увидеть его вживую. Новость мгновенно привлекла внимание интернациональной аудитории, Егора завалили восторженными письмами, как свободные художники, "ждавшие этого открытия всю жизнь", так и компании-производители бытовой химии и фармацевтики. На выставке представлены скриншоты самых интересных писем.



Егор Крафт, "Новый цвет". Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Ангелина Меренкова создала инсталляцию "Фигура Отца" из трех вытянутых объектов, раскрашенных в кислотные: оранжевый, розовый и желтый – цвета. По замыслу художницы, работа отсылает к "мифу об отце" Зигмунда Фрейда и исследует аспекты деятельности человека в капиталистических отношениях.



Ангелина Меренкова, "Фигура Отца". Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Как подчеркнул Аристарх Чернышев, главное в представленных работах — эксперимент, позволяющий раздвинуть границы восприятия и увидеть привычные вещи с необычных ракурсов.

Во Владивостоке выставка продлится до 24 января 2019 года.