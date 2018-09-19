Экспресс-биржа труда откроется в Приморье. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

На встречу с работодателями приглашают безработных, находящихся в трудной жизненной ситуации и желающих найти работу в короткие сроки

19 сентября, PrimaMedia. Приморский центр занятости населения приглашает посетить экспресс-биржу труда, которая пройдет во Владивостоке в четверг, 20 сентября. Новый проект, предполагающий быстрое трудоустройство, стартовал на рынке труда Приморья с 2018 года. На встречу с работодателями приглашают безработных без квалификации, находящихся в трудной жизненной ситуации и желающих найти работу в максимально короткие сроки, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

"Уже заявили о своем участии три организации, которые представят безработным гражданам более 10 рабочих мест. Это вакансии на работы по строительным специальностям, а также в качестве менеджеров по продажам, интервьюеров, разнорабочих и отделочников по кирпичу", – уточняют специалисты центра.

Как пояснили в департаменте труда и социального развития Приморского края, задача нового проекта – поддержать самых нуждающихся в заработке соискателей, упростить регламентацию процесса трудоустройства и рассмотреть запросы безработных и работодателей в сжатые сроки. Проект реализуется в рамках краевой госпрограммы "Содействие занятости населения Приморского края".

Пилотными территориями для запуска экспресс-биржи стали Владивосток и Уссурийск. Уже в шестой раз такое мероприятие пройдет в здании Приморского центра занятости.

По словам директора департамента Лилии Лаврентьевой, такой формат удобен и работодателям.

"Кадровые службы могут воспользоваться услугами по подбору неквалифицированного персонала в удобные для них сроки без дополнительных административных процедур, в том числе, для работ, имеющих срочный характер или по договору гражданско-правового характера", – комментирует глава ведомства.

Отметим, идея подобного рода трудоустройства для особых категорий безработных впервые прозвучала на одной из секций всероссийского форума "Будущее", прошедшего во Владивостоке в феврале. Предложение было поддержано вице-губернатором края Павлом Серебряковым и вошло в дорожную карту проекта "Достойный труд – основа социальной политики государства".

Вниманию участников! Экспресс-биржа труда пройдет 20 сентября с 10.00 до 12.00 в конференц-зале Приморского центра занятости по адресу: Владивосток, улица Пушкинская, 13.