Сразу два циклона вызовут дожди в Приморье. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Дождливые выходные ожидаются в Приморье

Сразу два циклона вызовут осадки и сильный ветер на территории региона

19 сентября, PrimaMedia. Сразу два циклона испортят погоду на территории Приморского края. Дожди, местами сильные ожидаются в ближайшие выходные. Синоптики прогнозируют подъем уровня воды на реках, однако отмечают, что к подтоплениям привести не должно, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Гидрометцентр.

Так, первый циклон, который и вызовет основную массу дождей в регионе, будет смещаться с Китая на юг Хабаровского края и север Приморья. В ночь на субботу и в течение дня фронтальные разделы будут проходить над Приморьем. Почти на всей территории края ожидаются дожди от 15 до 40 мм осадков, а также сильный ветер.

Второй циклон идет по Японскому морю южнее Приморья. Смещается он в северо-восточном направлении и выйдет на территорию края в субботу. Здесь он окажет влияние на восточное побережье региона, усилив дожди, которые вызовет первый циклон.

— Хорошо, что эти дни были достаточно спокойными в плане осадков. На реках наблюдается интенсивный спад. Можно сказать, что ситуация постепенно стабилизируется, однако водность все равно еще высокая. Осадки, естественно, вызовут подъем воды на реках, в среднем от 50 см до 1 метра. В основном это коснется восточных и центральных районов края. Однако значительных затоплений быть не должно, — отметил пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков.

Он также отметил, что второй циклон вызовет шторм на море, ожидается усиление ветра до 25-30м/с.

В воскресенье, 23 сентября, погодные условия улучшатся практически на всей территории края, лишь на севере местами сохранятся дожди. Температурный фон понизится сначала из-за дождей, а потом из-за холодной воздушной массы, которая вторгнется в регион с севера.

Во Владивостоке, основной дождь пройдет в ночь на субботу. Днем осадков уже не ожидается, однако будет весьма прохладно и ветрено.

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