Дизайн социальной карты "Приморец". Фото: пресс-служба администрации Приморского края

Более 600 человек уже проголосовали за дизайн социальной карты "Приморец"

Пока лидируют варианты "тигр с тигрицей", "парусник" и "ладошки"

19 сентября, PrimaMedia. Продолжается голосование за изображение, которое будет нанесено на социальную карту "Приморец", разрабатываемую по поручению врио губернатора Андрея Тарасенко. На выбор представлены восемь вариантов макета карты, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Проголосовать можно на официальном сайте администрации Приморского края, в официальных аккаунтах в Instagram, "Одноклассниках" и "Вконтакте".

Активнее всего жители края голосуют в социальной сети Instagram – 436 комментариев, "Вконтакте" – 73, "Одноклассниках" – 19, на официальном сайте Администрации Приморья – 97.

"Всего на сегодняшний день в опросе приняли участие 625 человек. Пока лидируют варианты “тигр с тигрицей”, “парусник” и "ладошки", – сообщили в департаменте информационной политики.

Напомним, создание социальной карты "Приморец" – инициатива Андрея Тарасенко.

"Мы хотим, чтобы эта карта заменила удостоверение льготника, чтобы по ней можно было получить скидки на продукты, проезд в транспорте и медикаменты", – отметил руководитель края.

Воспользоваться картой "Приморец" уже в этом году смогут пенсионеры, многодетные, получатели детских пособий и другие льготники, всего около 600 тысяч человек. Поддержка населения в этом направлении ведется в рамках краевой госпрограммы "Социальная поддержка населения Приморского края".

Проект уже обсуждается с представителями банков – их участие в проекте позволит добавить новые функции карте: на нее можно будет получать и социальные выплаты, и пенсию. Предполагается также, что карта будет именной с фотографией получателя, а получить ее можно будет, подав заявление в МФЦ.

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