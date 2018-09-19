Росимущество выставило на продажу рыболовное судно "Дмитрий Пащенко" из Приморья

БМРТ "Дмитрий Пащенко". Фото: пользователь Patalavaca портала shipspotting.com

Конфискованный у "НБАМР" в пользу государство большой морозильный траулер продается за 92,4 млн рублей

19 сентября, PrimaMedia. Росимущество выставило на продажу рыболовное судно "Дмитрий Пащенко" по начальной цене в 92,4 млн рублей. В 2014 году судно уже выставлялось на продажу за 218,53 млн рублей, но покупателя не нашлось, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на сообщение Росимущество.

"Приватизировать рыболовное судно "Дмитрий Пащенко" (реестровый номер федерального имущества П14270000130, регистровый номер судна 862165), расположенное по адресу: Приморский край, путем проведения продажи в электронной форме на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене. 2. Начальная цена имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, установлена Комиссией в размере 92 400 ООО (Девяносто два миллиона четыреста тысяч) рублей с учетом НДС" – говорится в сообщении ведомства.

"Дмитрий Пащенко" — большой морозильный рыболовный траулер проекта 1288 типа "Пулковский меридиан". Судно построено в 1988 году. Ранее принадлежало ОАО "Находкинская база активного морского рыболовства", но по решению Петропавловск-Камчатского городского суда было арестовано и конфисковано в пользу государства в 2010 году. На сайте "Водный транспорт" сказано, что с 2011 года не эксплуатировалось.

Как писал портал Fishnews , 8 апреля 2010 г. Петропавловск-Камчатский городской суд постановил применить к ОАО "НБАМР" наказание в виде конфискации в доход Российской Федерации большого морозильного рыболовного траулера "Дмитрий Пащенко" со всем судовым, промысловым, технологическим и иным оборудованием.

Поводом стало нарушение Правил рыболовства, выразившееся в нахождении на борту судна не отраженной в судовом технологическом учете готовой продукции и искажении сведений оперативной статистической отчетности о количестве выпущенной продукции. При этом речь не шла о незаконном происхождении продукции. Конфискованное судно вело разрешенный промысел и не являлось орудием браконьерства. Нарушений установленного порядка учета вылова водного биоресурса и (или) правил добычи не было.