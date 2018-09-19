В Telegram появится важное обновление

Telegram. Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia

Павел Дуров сообщил о ключевых обновлениях приложения мессенджера для iOS

19 сентября, PrimaMedia. Важное обновление должно появиться в ближайшие две недели в популярном мессенджере Telegram. Разработчики планируют полностью переписать приложение на языке Swift, сообщает ИА PrimaMedia.

Как сообщил создатель мессенджера Павел Дуров, приложение будет "быстрее, слаще и эффективнее". По его мнению, новация сделает Telegram наиболее популярным мессенджером для обмена сообщениями, созданным целиком на Swift. "Некоторые считают, что это риск, но я думаю, кто-то должен идти на такие риски и быть первым, кто внедряет новые технологии", — сказал Дуров.