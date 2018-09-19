Количество теле-ЭКГ увеличили в ФАПах Приморья в 4 раза. Фото: пресс-служба администрации Приморского края

Система теле-ЭКГ-диагностики повысила качество оказания медицинской помощи в регионе

19 сентября, PrimaMedia. Число теле-ЭКГ, проводимых в фельдшерско-акушерских пунктах, растет в Приморье. С начала года их количество увеличилось практически в четыре раза. Дистанционные консультации по кардиологии помогли своевременно распознать симптомы инсульта и оперативно доставить пациента в больницу.

"Теле-ЭКГ – один из жизненно важных проектов, реализуемых в крае в области здравоохранения. Он интегрирован как в ФАПы, так и Службу скорой медицинской помощи", – отметил вице-губернатор Приморья Павел Серебряков.

С начала года медицинские работники станций скорой медицинской помощи Приморья выполнили более 35 тысяч теле-ЭКГ. Выявлено более 1100 случаев инфаркта.

"Только за летний период, июнь-август, врачи СМП выполнили 18,5 тысяч кардиообследований благодаря возможностям теле-ЭКГ. Оперативно диагноз инфаркт выставлен в 618 случаях. Пациенты своевременно доставлены в медучреждения", – сообщил координатор проекта "Теле-ЭКГ" в Приморье, главный врач станции СМП Владивостока Дмитрий Чурилов.

В департаменте здравоохранения гордятся тем, что растет и количество кардиологических обследований в ФАПах.

"За три летних месяца фельдшеры выполнили пациентам 1047 электрокардиограмм, которые через интернет переданы для расшифровки в кардиологический центр. Благодаря таким возможностям своевременно выявлено 16 инфарктов", – сообщили в департаменте здравоохранения.

Здесь подчеркнули, что в проекте "Теле-ЭКГ" с начала года участвуют ФАПы 29 территорий край.

"Фельдшерско-акушерские пункты ближе всего и доступнее для сельского населения. В рамках краевой госпрограммы "Развитие здравоохранения Приморского края" Для ФАПов закуплено необходимое оборудование, продолжается их поэтапное подключение к интернету. Можно уверенно сказать, что количество участников проекта к концу года станет больше", – сообщили в ведомстве.

Отметим, система теле-ЭКГ-диагностики, которая начала работать в Приморье, повысила качество оказания медицинской помощи. Одно нажатие кнопки – и данные работы сердца уходят на рабочий стол компьютера дежурного врача, который делает заключение по полученной электрокардиограмме, консультирует по тактике лечения. Борьба за жизнь зачастую начинается в постели больного и по пути в стационар. Если требуется, пациенту проводят спасительную тромболитическую терапию.

В департаменте уверены, эта доступная дистанционная специализированная кардиологическая помощь будет способствовать снижению уровня смертности и инвалидности.