Нелегальные коллекторы перестанут угрожать должникам. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Россиян защитят от нелегальных коллекторов

Долги с населения будут взыскивать только судебные приставы и организации, подконтрольные ЦБ РФ

19 сентября, PrimaMedia. В России собираются решить давно назревшую проблему: обезопасить население от нелегальных коллекторов, которые прибегают порой к самым жестоким способам, чтобы выбить долги из граждан. Разработан законопроект, который запретит кредиторам переуступать долги физическим или юридическим лицам, которые не контролируются Центробанком, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на газету "Известия".

Также долги будут иметь право взыскивать работники Федеральной службы судебных приставов. Данный законопроект разработан российским министерством финансов. Он будет действовать в отношении всех кредитов, выданных населению банками и микрофинансовыми организациями. Депутаты Госдумы РФ собираются принять данный законопроект в этом году.

Разработчики предполагают, что законодательные изменения позволят защитить население от нелегальных коллекторов. Сейчас долги гражданина можно передать любому юридическому лицу, которое прибегает порой к не самым корректным методам по "выбиванию" этих долгов. Должников нередко запугивают, шантажируют им угрожают, вплоть до применения физического воздействия. По статистике, 95% жалоб подается на взыскателей, не значащихся в реестре ФССП. Эксперты считают, что подавляющее большинство нелегальных коллекторов исчезнет с рынка после принятия нового закона.

Комментарии
долги, задолженность, должники банки финансовые коллекторы закон (законопроект)

«Империя Спасибо» дарит бонусы клиентам Сбербанка

18 сентября, 11:10

Европейский Центральный банк показал новые 100 и 200 евро

18 сентября, 08:00

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia