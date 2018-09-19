Россиян защитят от нелегальных коллекторов

Нелегальные коллекторы перестанут угрожать должникам. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Долги с населения будут взыскивать только судебные приставы и организации, подконтрольные ЦБ РФ

19 сентября, PrimaMedia. В России собираются решить давно назревшую проблему: обезопасить население от нелегальных коллекторов, которые прибегают порой к самым жестоким способам, чтобы выбить долги из граждан. Разработан законопроект, который запретит кредиторам переуступать долги физическим или юридическим лицам, которые не контролируются Центробанком, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на газету "Известия".

Также долги будут иметь право взыскивать работники Федеральной службы судебных приставов. Данный законопроект разработан российским министерством финансов. Он будет действовать в отношении всех кредитов, выданных населению банками и микрофинансовыми организациями. Депутаты Госдумы РФ собираются принять данный законопроект в этом году.

Разработчики предполагают, что законодательные изменения позволят защитить население от нелегальных коллекторов. Сейчас долги гражданина можно передать любому юридическому лицу, которое прибегает порой к не самым корректным методам по "выбиванию" этих долгов. Должников нередко запугивают, шантажируют им угрожают, вплоть до применения физического воздействия. По статистике, 95% жалоб подается на взыскателей, не значащихся в реестре ФССП. Эксперты считают, что подавляющее большинство нелегальных коллекторов исчезнет с рынка после принятия нового закона.