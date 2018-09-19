Ассоциация наблюдателей "НОМ" сделала заявление по губернаторским выборам в Приморье

Избирательный кодекс Приморского края. Фото: ИА PrimaMedia

Организация призывает стороны отказаться от взаимных обвинений в махинациях и решать проблему в рамках правового поля

19 сентября, PrimaMedia. Ассоциация наблюдателей "Национальный общественный мониторинг" (НОМ) сделала заявление по ситуации, складывающейся после второго тура губернаторских выборов в Приморье. В НОМ обеспокоены "искусственным нагнетанием истерии вокруг подведения итогов голосования на выборах губернатора Приморского края и попыткой подчинить юридически выверенные грамотные действия эмоциям и политическим популизмом". Организация призывает стороны прекратить взаимные обвинения в нарушении избирательного законодательства и решать проблему в рамках правового поля, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на заявление ассоциации.

"Ассоциация наблюдателей "НОМ" обеспокоен искусственным нагнетанием истерии вокруг подведения итогов голосования на выборах губернатора Приморского края и попыткой подчинить юридически выверенные грамотные действия эмоциям и политическим популизмом. Понимая накал политических страстей, тем не менее призываем заинтересованные стороны прекратить взаимные обвинения в нарушении избирательного законодательства.

Главной задачей на сегодня является установление итогов голосования на территории Приморского края в строгом соответствии с законом.

В ходе голосования и во время подсчета голосов не поступило ни одного сообщения о нарушении избирательного законодательства, которые могли бы повлиять на итоги выборов. Ситуацию изменил незначительный разрыв в голосах между кандидатами, вышедшими во второй тур. Эмоции захлестнули здравый смысл, поиск "справедливости" вышел за рамки избирательного процесса, а решение вопроса о подведении итогов голосования на уровень митинговой демократии.

В этой ситуации Национальный общественный мониторинг призывает всех участников избирательного процесса перейти к решению сложившейся ситуации в рамках правового поля. По нашему мнению, Центральная избирательная комиссия Российской Федерации готова и способна выступить посредником в рассмотрении вопроса о подведении итогов голосования. НОМ поддерживает решение ЦИК России о выезде специальной комиссии в Приморский край.

Решение о признании результатов голосования жителей Приморского края должно быть вынесено исключительно на основе рассмотрения всех представленных фактов злоупотреблениями со стороны участников избирательного процесса, а не голословных заявлений. Полагаем, что все случаи, разногласий должны быть официально зафиксированы и переданы надлежащим органам для их рассмотрения. Кроме того, считаем возможным привлечь к рассмотрению данного вопроса представителей общественных наблюдателей, как деполитизированной и независимой стороны.

Национальный общественный мониторинг считает, что для повышения доверия к результатам выборов на территории регионов, где 23 сентября пройдут повторные выборы глав субъектов Российской Федерации, необходимо обеспечить открытый и прозрачный избирательный процесс с привлечением независимых наблюдателей", — говорится в заявлении организации.

От ИА PrimaMedia отметим, что во вторник, 18 сентября Избирательная комиссия Приморского края заявила, что закончила подсчет голосов на выборах второго тура губернатора региона.

После обработки 100% протоколов кандидат от "Единой России" Андрей Тарасенко набрал 49,55% голосов, его соперник, кандидат от КПРФ Андрей Ищенко получил 48,06% голосов. В комиссии сообщили, что итоги выборов утвердят до 22 сентября.

Вместе с тем, в Центральной избирательной комиссии РФ ранее заявили, что не утвердят итоги выборов в Приморье до рассмотрения всех поступивших в комиссию жалоб от кандидатов. ЦИК направил в регион спецкомиссию для проверки информации о возможных нарушениях.





