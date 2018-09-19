Первые 12 заявок на получение льготной ипотеки одобрены в Приморье

Жилье. Фото: https://pixabay.com

Помимо выдачи льготной ипотеки перед краевыми ведомствами стоит задача по существенному снижению стоимости квадратного метра жилья

19 сентября, PrimaMedia. Приморские семьи уже начали подавать заявки на получение льготного ипотечного кредита под 5,5%. За неделю с начала приема документов получено 28 заявок, 12 из них уже одобрены. Об этом сообщил генеральный директор Корпорации развития жилищного строительства Приморского края Роман Чернявский на совещании под руководством главы региона Андрея Тарасенко, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Роман Чернявский доложил руководителю края, что с 7 сентября – даты начала приема заявок – специалисты корпорации проконсультировали 150 семей, 28 из них уже подали заявки.

"Три семьи – представители сферы образования, 13 – здравоохранения, две – культуры и 10 семей – сотрудники бюджетной сферы. 12 из 28 заявок уже одобрены и будут выданы в ближайшее время", – обозначил генеральный директор корпорации.

Андрей Тарасенко также подчеркнул, помимо выдачи льготной ипотеки перед краевыми ведомствами стоит задача по существенному снижению стоимости квадратного метра жилья.

Роман Чернявский отчитался, что этот вопрос корпорация и краевой департамент градостроительства проработали с застройщиками.

"С тремя компаниями Владивостока достигнута договоренность о стоимости жилья 60 тысяч за квадратный метр. Это компании “Восточный луч”, “РКСК” и ООО “Регион-П”. В Уссурийске и Надеждинском районе – до 55 тысяч – с компаниями “ЮгСтрой” и “Зима Южная”, в Артеме и Находке – до 50 тысяч за квадратный метр", – сообщил руководитель КРЖС.

Отметим, что разработанная по инициативе Андрея Тарасенко программа льготного ипотечного кредитования со ставкой от 5,5% позволит обеспечить жильем работников бюджетной сферы – учителей, врачей и работников культуры. До конца этого года планируется выдать 120 таких льготных кредитов, в следующем году – 400.

Базовая ставка по ипотеке будет зависеть от суммы займа. Так, при объеме кредитных средств до 3 млн рублей, при условии приобретения квартиры во Владивостоке, она будет снижена на три пункта, до 4 млн рублей – на два пункта, до 5 млн рублей – на один пункт. Минимальная ставка по льготной ипотечной программе с учетом субсидирования составит 5,5% годовых при условии, что приобретаемая квартира находится на этапе строительства, и 6% – если жилье куплено на вторичном рынке.

Напомним, в июле этого года глава региона Андрей Тарасенко, заместитель генерального директора ДОМ.РФ Денис Филиппов и генеральный директор Корпорации развития жилищного строительства Приморья Роман Чернявский подписали соглашение о реализации программы "Доступная ипотека". Проект разработан Корпорацией развития жилищного строительства по поручению руководителя края для того, чтобы обеспечить жильем работников бюджетной сферы и привлечь в муниципалитеты новые кадры. Сейчас острая нехватка специалистов на территориях особенно ощутима в таких отраслях, как педагогика и здравоохранение. Предполагается, что в будущем список категорий участников программы будет расширен.

Кроме того, Корпорация развития жилищного строительства Приморского края по поручению главы региона Андрея Тарасенко разработала еще один ипотечный продукт в рамках льготной программы "Доступная ипотека". На этот раз специальную поддержку власти предусмотрели для молодых специалистов – выпускников, только окончивших университет, не имеющих стажа работы и стабильного дохода. Проектом программы предусмотрена возможность приобретения квартир как в строящихся, так и в готовых домах. Предполагается, что минимальная ставка по кредиту составит 5,75%, максимальная – 6,25%. При этом подчеркнуто, что, вступая в программу "Доступная ипотека" и получая возможность купить квартиру без первоначального взноса, специалист обязан будет отработать в течение пяти лет на текущем месте работы.

С информацией о программах, реализуемых корпорацией, а также перечнем документов, необходимых для подачи заявки, можно на сайте кржс.рф.