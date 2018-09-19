Меридианы Тихого: 10 фильмов кинофестиваля, которые нельзя пропустить

Меридианы Тихого 2018. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Большинство картин впервые будут показаны в России и, скорее всего, так и не выйдут в отечественный прокат

19 сентября, PrimaMedia. 21 сентября во Владивостоке открывается 16-й международный кинофестиваль "Меридианы Тихого". Ежегодно в программе кинофорума представлены около двухсот фильмов из более чем сорока стран мира. Большинство лент впервые будут показаны в России и, вероятно, не выйдут в отечественный прокат — увидеть самые актуальные фильмы, настоящие хиты текущего фестивального сезона, можно будет только на "Меридианах Тихого".

Чтобы сориентироваться в обширной программе фестиваля мы подготовили список из десяти картин киносмотра, которое точно нельзя пропустить.

Счастливый Лазарь (реж. Аличе Рорвахер, Италия, 2018 г) 16+

Сказочная история, где противоречивая человеческая природа предстает не как объект изучения, но скорее как объект созерцания. Главный герой — Лазарь — добродушный паренек живет в маленькой деревне вместе с крестьянами, отрезанными от внешнего мира. Они искренне полагают, что принадлежат некой маркизе де Луна — табачной королеве, которая попросту наживается на неведении несчастных.

Случайное стечение обстоятельств вскрывает обман — в деревне высаживается десант карабинеров, и жителям объясняют, что крепостное право отменили много лет назад.

Все жители оказываются в городе, кроме Лазаря, которому спустя много лет по велению высших сил будет суждено очнуться и увидеть своих односельчан, которым освобождение не очень-то и помогло — они стали нищими и буквально живут на улице в большом городе, дружно промышляя мелким мошенничеством.



Кадр из фильма "Счастливый Лазарь", реж. Аличе Рорвахер. Фото: предоставлено организаторами кинофестиваля

Пепел — самый чистый белый (реж. Цзя Чжанке, Китай, Франция, 2018) 16+

Нет, вероятно, другого такого режиссера, как Цзя Чжанке, который так последовательно, в течении двух десятилетий, создает многослойный поэтика-исторический роман о тех социальных, экономических и культурных трансформациях, которые превратили Поднебесную в одно из самых влиятельных государств в мире. Его фильмы, прежде всего, захватывающие истории, которые автор всегда облекает в оригинальную экранную форму, жонглируя жанровыми условностями.

В его новом фильме подробно рассказана история любви танцовщицы Яо и средней руки гангстера Биня — темного героя нового экономического порядка.

Им суждено будет расстаться, чтобы встретиться вновь. Жизнь "маленьких людей" на фоне грандиозных перемен, становится у Цзя Чжанке самой метафорой жизни, полной самых неожиданных поворотов и событий.



Кадр из фильма "Пепел — самый чистый белый", реж. Цзя Чжанке. Фото: предоставлено организаторами кинофестиваля

Obscuro Barrocco (реж. Евангелия Краниоти, Франция, Греция, 2018) 18+

Мифология городов — отдельный жанр популярной культуры. Каждый город, безусловно, достоин собственного, неординарного путеводителя, где чувственность, преобладала бы над сухим языком исторических справок и однотипными рекламными слоганами.

У Рио-Де-Жанейро — мегаполиса-дискотеки, который не засыпает, бесконечно движется под энергичные ритмы самбы теперь есть такой путеводитель — Obscuro Barrocco.

Во тьму легендарных мест и на широкие проспекты, где беснуется знаменитый карнавал, зрителя ведет легендарная Луана Мунис, артистка-трансгендер, ветеран чувственности и желания, провозглашающая единственную ценность — свободу выражения.

Obscuro Barocco — коктейль Молотова, от которого загорается экран. Его непростой рецепт гласит: "Смешайте все сюжеты о пластической природе человеческой сексуальности с политическими лозунгами и требованиями перемен, добавьте еще несколько поразительных видов города, о котором мечтал известный аферист, и получится настоящая бомба — динамичный монумент Революции Духа".



Кадр из фильма "Obscurro Barrocco", реж. Евангелия Краниоти. Фото: предоставлено организаторами кинофестиваля

Диамантино (реж. Габриель Абрантес и Даниель Шмидт, Португалия, 2018) 16+

Если и остался в Португалии настоящий герой — то его зовут Диамантино. Страна с замиранием сердца ожидает его выхода на поле, ловит взглядом каждое его виртуозное движение, искренне радуется победам и готова , буквально, канонизировать молодого футболиста.

И вот, случается трагедия — в финальном матче чемпионата мира — который как и следовало ожидать проходит в России — Диамантино не удается забить ни одного мяча и его провал превращается в национальную трагедию. Конец блистательной карьеры лишь начало злоключений выпавших на долю наивного футболиста.

За периметром футбольного поля, вдали от света прожекторов и неистовства толпы — разворачивается настоящая охота на героя. Стервозные сестры, образы которых том в том списаны из сказки Шарля Перо, продают героя сумасшедшей ученой, которая по заказу фашизоидных политиков, пытается планировать Диамантино и создать "команду мечты", дабы вернуть португальцам былую гордость за страну.

Давно на экране поэтическая повестка не разыгрывалась в таких гротескных аккордах, выбивая почву из под ног поднимающего голову монстров — националистических идеологий, триумфально шагающих по современной Европе.



Кадр из фильма "Диамантино", реж. Габриель Абрантес и Даниель Шмидт. Фото: предоставлено организаторами кинофестиваля

Холодная война (реж. Павел Павликовский, Польша, Великобритания, Франция, 2018) 16+

Зула — певица, которая попадает в поле зрения музыканта и импресарио Виктора, которому партия поручила собрать народный ансамбль. Роковая женщина, появление которой в жизни Виктора — начало пронзительной love story, эталонного романа-эпопеи, где за плечами "маленьких людей" крупными, экспрессивными мазками выписана история послевоенной Европы.

Исполненные подлинной страстью непростые отношения героев — словно сама метафора противоречивого противоборства между условным Востоком и Западом.

Возлюбленных швыряет по всему континенту — Париж, Белград, Берлин, но им не найти покоя, а постоянные встречи-расставания только заставляют из все сильнее проникаться друг другом. Павликовский, несколько лет назад получивший Оскара за фильм "Ида", вновь изящно препарирует человеческие отношения из которых собирается машинерия исторических событий.



Кадр из фильма "Холодная война", реж. Павел Павликовский. Фото: предоставлено организаторами кинофестиваля

Бесконечный футбол (реж. Корнелио Порумбую, Румыния, 2018) 16+

Футбол для румынского гения Корнелио Порумбую — тема особая. Популярная игра — некая символическая карта, где разыгрываются не только баталии за голы, но и раскрывается специфический мировоззренческий ракурс.

Четыре года назад режиссер снял удивительный фильм — "Вторая игра", в котором смонтировал запись обсуждения исторического матча между главными румынскими командами "Динамо" и "Стяуа" со своим отцом. Беседа о футболе в определенный момент переросла в настоящий философский диспут, где обсуждалось сложное политическое и социальное прошлое Румынии.

В своем новом фильме "Бесконечный футбол" режиссер идет дальше — он находит фантастического героя. Он бывший футболист, который теперь работает чиновником в румынской глубинке и на досуге придумывает новые футбольные правила, посредством которых создает новые онтологические описания мира, в котором мы живем.



Кадр из фильма "Бесконечный футбол", реж. Корнелио Порумбую. Фото: предоставлено организаторами кинофестиваля

Исчезновение (реж. Саломе Ламаш, Португалия, 2018) 16+

Крушение СССР болезненными ударами до сих пор отзывается на тех, кому было суждено роится на территории исчезнувшей империи. Безусловно, такие геополитические катаклизмы, всегда имеют долгосрочные последствия и, зачастую, именно искусство, представляется адекватным инструментом, способным излечить многолетние травмы.

В фильме "Исчезновение" следом за молодым человеком, который считает себя гражданином непризнанной республики Приднестровье, зритель погружается в липкое идеологическое варево, настоящий заповедник исторических призраков, где памятники советской эпохи напоминают о крушении утопических надежд.

Вместе с героем режиссер фильма Саломе Ламаш пытается понять, как формируется индивидуальность человека, существующего в некогда едином пространстве, которое сейчас, разделены новыми границами, государственными и идеологическими.



Кадр из фильма "Исчезновение", реж. Саломе Ламаш. Фото: предоставлено организаторами кинофестиваля

Война Анны (реж. Алексей Федорченко, Россия, 2018) 16+

Главный конфликт прошлого столетия — Вторая Мировая Война — в России тема болезненная, но нередко выступающая оружием в идеологических баталиях, превращаясь в полные абсурда пропагандистские образы.

Между тем, в истории советского и российского кино есть немало примеров того, как ужасы всемирной бойни были тонко переосмыслены и репрезентированы — стоит лишь вспомнить фильмы Элема Климова, Алексея Германа, Ларисы Шепитько и многих других. Картина Алексея Федорченко "Война Анны" — пример такого кино.

Режиссер рисует образ непреодолимого страха, перед внешними обстоятельствами избирая оптику детского взгляда.

Здесь нет окровавленных тел, бесконечных взрывов — насилие проявляет себя не как событие, но как общее состояние мира вокруг маленькой девочки, которая прячется в камине в здании школы во время оккупации маленького села в Украине на протяжении нескольких лет.



Кадр из фильма "Война Анны", реж. Алексей Федорченко. Фото: предоставлено организаторами кинофестиваля

Магазинные воришки (реж. Хироказу Корееда, Япония, 2018) 16+

Победитель последнего Каннского Фестиваля, лента японского гуманиста "Магазинный воришки" яркий пример неочевидного шедевра, оценить который еще только предстоит как публике, так и критикам. В центре сюжета обычная семья — мама, папа, бабушка, сын-сорванец.

Однажды отец и сын находят на улице маленькую девочку, приносят ее домой, но, что очень странно, не пытаются найти ее родителей. В конце концов, выясняется, что члены семьи не родственники, а их решение жить вместе, делить быт — результат договоренности. У каждого непростое прошлое, но родных герои обретают спасаясь от ударов судьбы.

Корееда уже давно пытается помыслить представить на экране альтернативные формы жизни сообща, прибегая к тонко критики диктата "кровных уз" и самой форме нуклеарной семьи, как социального явления.



Кадр из фильма "Магазинные воришки", реж. Хироказу Корееда. Фото: предоставлено организаторами кинофестиваля

Слон сидит неподвижно (реж. Ху Бо, Китай, 2018) 16+

Главная сенсация последнего Берлинского фестиваля и один из самых неожиданных фильмов года. Четыре героя бегут от обстоятельств, изменивших их жизни в город Манжули. У каждого свой путь, но всем им, велением непредсказуемого авторского решения суждено будет встретиться.

В городе, куда они держат путь живет мифический слон, который сидит и не реагирует на людей — живое воплощение смиренности, которая только может помочь прости все извилистые повороты жизненного пути. Вступая в изощренную игру с собственными персонажами, режиссер создает философское роуд-муви, где за фасадом минималистичного, неспешного повествования, разыгрываются настоящие страсти

Постоянные перемены масштаба — из под пристального режиссерского взгляда, герои то и дело уходят куда-то на периферию общего рассказа — в конце концов образуют захватывающее зрелище, от которого невозможно оторваться, несмотря на то что фильм длится почти четыре часа.