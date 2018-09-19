Первый Российско-Китайский Медиаконгресс открылся во Владивостоке

Алексей Старичков выступает на медиаконгрессе. Фото: ИА PrimaMedia

На мероприятии было подписано соглашение о совместных телевизионных проектах Приморья и провинции Цзилинь

19 сентября, PrimaMedia. Первый российско-китайский медиаконгресс с участием ведущих китайских и дальневосточных средств массовой информации открылся сегодня, 19 сентября, во Владивостоке на площадке кампуса ДВФУ. Инициатором мероприятия стало правительство провинции Цзилинь, сообщает ИА PrimaMedia.

В ходе первого заседания представители администрации Приморского края и провинции Цзилинь обменялись приветствиями и наметили стратегию конгресса: он должен теснее познакомить профессионалов СМИ двух стран, чтобы впоследствии они поддерживали деловые и дружеские отношения, работая над совместными телевизионными и информационными проектами.

С приветствием к участникам мероприятия обратился директор департамента международного сотрудничества Алексей Старичков:

— Для меня большая честь приветствовать вас с трибуны первого российско-китайского медиаконгресса, проходящего в рамках Дней культуры провинции Цзилинь в Приморском крае. Лидеры двух стран Владимир Путин и Си Цзиньпинь объявили 2018-2019 годы годами сотрудничества между регионами Китая и России. В недавнем Восточном экономическом форуме приняли участие более тысячи делегатов из КНР, среди которых были главы девяти крупнейших китайских провинций, среди которых Цзилинь остается нашим самым давним надежным партнером. Иногда мы сетуем, что потенциал нашего культурного сотрудничества с КНР осуществляется не в полной мере, что можно делать гораздо больше. В этой связи первый российско-китайский медиаконгресс и соглашения, которые на нем будут подписаны, безусловно, послужат укреплению и расширению медийных и культурных коммуникаций между Приморьем и китайскими провинциями, — сказал он.

С китайской стороны приветственные речи произнесли директор управления по печати, радио и телевидения провинции Цзилинь Сюй Юньпэн и главный редактор газеты "Цзилинь Жибао" Чэнь Яохуэй. После этого слово взял глава администрации Владивостока Виталий Веркеенко.

Предметно о потенциале будущего сотрудничества профессионалов СМИ Приморья и КНР в своем выступлении рассуждал главный редактор "Новой газеты" во Владивостоке Андрей Островский.

Во второй части заседания медиаконгресса были подписаны два соглашения: одно из них закрепило намерение создания Межрегионального Российско-Китайского Медиасоюза, второе касается запуска совместных телевизионных проектов КНР и Приморья.

Повестка медиаконгресса включает в себя не только обсуждение информационного сотрудничества сторон, но и аспекты экономического присутствия российского бизнеса в Китае и китайского бизнеса – на Дальнем Востоке России.