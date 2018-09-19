Первый Российско-Китайский Медиаконгресс открылся во Владивостоке

19 сентября, PrimaMedia. Первый российско-китайский медиаконгресс с участием ведущих китайских и дальневосточных средств массовой информации открылся сегодня, 19 сентября, во Владивостоке на площадке кампуса ДВФУ. Инициатором мероприятия стало правительство провинции Цзилинь, сообщает ИА PrimaMedia.
В ходе первого заседания представители администрации Приморского края и провинции Цзилинь обменялись приветствиями и наметили стратегию конгресса: он должен теснее познакомить профессионалов СМИ двух стран, чтобы впоследствии они поддерживали деловые и дружеские отношения, работая над совместными телевизионными и информационными проектами.
С приветствием к участникам мероприятия обратился директор департамента международного сотрудничества Алексей Старичков:
— Для меня большая честь приветствовать вас с трибуны первого российско-китайского медиаконгресса, проходящего в рамках Дней культуры провинции Цзилинь в Приморском крае. Лидеры двух стран Владимир Путин и Си Цзиньпинь объявили 2018-2019 годы годами сотрудничества между регионами Китая и России. В недавнем Восточном экономическом форуме приняли участие более тысячи делегатов из КНР, среди которых были главы девяти крупнейших китайских провинций, среди которых Цзилинь остается нашим самым давним надежным партнером. Иногда мы сетуем, что потенциал нашего культурного сотрудничества с КНР осуществляется не в полной мере, что можно делать гораздо больше. В этой связи первый российско-китайский медиаконгресс и соглашения, которые на нем будут подписаны, безусловно, послужат укреплению и расширению медийных и культурных коммуникаций между Приморьем и китайскими провинциями, — сказал он.
С китайской стороны приветственные речи произнесли директор управления по печати, радио и телевидения провинции Цзилинь Сюй Юньпэн и главный редактор газеты "Цзилинь Жибао" Чэнь Яохуэй. После этого слово взял глава администрации Владивостока Виталий Веркеенко.
Глава города Владивостока
Автор фото: ИА PrimaMedia
Я рад, что российско-китайские взаимоотношения находятся на очень высоком уровне. На только что завершившемся Восточном экономическом форуме прошли плодотворные переговоры между главами наших государств. Я имел честь встречать господина Си Цзиньпиня в аэропорту и услышал от него высокую оценку того, как развивается Владивосток. Высокий гость сообщил о своем воодушевлении по поводу форума, и затем, улетая, подтвердил: ожидания оправдались.
Владивосток с самого своего основания был многонациональным городом, где культуры азиатских стран постоянно переплетались. У нас есть интересные места, связанные с Китаем – например, исторический квартал "Миллионка", где был китайский театр. В музее Арсеньева по сей день хранятся элементы убранства этого театра, и я бы очень хотел, чтобы это культурное пространство возродилось. Также сегодня многие владивостокцы увлеклись китайской гимнастикой цигун – массовые занятия проходят в городских скверах уже целый год, цель этого проекта – поддерживать и пропагандировать активное долголетие горожан, мотивировать их на плодотворную жизнь. Вскоре у нас будет проходить чемпионат по китайской игре го – впервые Владивосток примет соревнования такого рода.
Я очень рад, что наши китайские друзья и партнеры принимают участие в нашем главном празднике – Дне Победы. Владивосток имеет договоры о побратимских связях с тремя китайскими городами, и, думаю, эти связи должны получить новый виток развития в рамках первого российско-китайского медиаконгресса. Нам необходимо взаимодействие и доверие, а роль средств массовой информации в этом неоценима.
Предметно о потенциале будущего сотрудничества профессионалов СМИ Приморья и КНР в своем выступлении рассуждал главный редактор "Новой газеты" во Владивостоке Андрей Островский.
главный редактор "Новой газеты во Владивостоке"
Автор фото: РИА PrimaMedia
Взаимный рост туристических потоков свидетельствует о растущем интересе наших стран друг к другу. В эти дни отмечается 400-летний юбилей официальных контактов России и Китая. Именно осенью 1618 года первые русские послы прибыли в Пекин. Хотя в российских СМИ эта дата освещается довольно слабо. Но если мы не расскажем об этом – откуда об этом узнают люди? Понятно, что история требует от нас мудрости и деликатности. Например, через полгода будет полувековой юбилей событий на острове Даманском, и понятно, что замалчивать эту дату нельзя, но освещать ее нужно без малейшей агрессии и ксенофобии. Или вопрос о Второй Мировой войне, которая, на мой взгляд, началась гораздо раньше 1939 года, со вторжения Японии в Китай в 1937 году. Обо всем этом необходимо рассказывать. На протяжении нескольких лет ГТРК "Владивосток" поддерживает версию теленовостей на китайском языке – но, к сожалению, это единственный пример медийной интеграции. Сегодня для журналистов двух стран пришло время создавать прямые совместные продукты. Например, в связи с ростом потока китайских туристов мне видится перспективным издание во Владивостоке газеты на китайском языке. Газета в отличие от интернет-ресурса всегда прочно привязана к месту, и тем интересна.
Во второй части заседания медиаконгресса были подписаны два соглашения: одно из них закрепило намерение создания Межрегионального Российско-Китайского Медиасоюза, второе касается запуска совместных телевизионных проектов КНР и Приморья.
Повестка медиаконгресса включает в себя не только обсуждение информационного сотрудничества сторон, но и аспекты экономического присутствия российского бизнеса в Китае и китайского бизнеса – на Дальнем Востоке России.