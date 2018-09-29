Тигры, которые рядом: полосатые кошки Приморья, живущие в неволе

Тигр. Фото: ИА PrimaMedia

ИА PrimaMedia рассказывает об амурских тиграх, волею судьбы поселившихся у людей

29 сентября, PrimaMedia. Амурский тигр – символ и гордость Приморья. На территории края сосредоточена основная часть популяции редкой полосатой кошки. Нет района, где император уссурийской тайги не оставил свой след, и не бывает года, чтобы хотя бы несколько приморцев не встретились с ним лицом к лицу в самых разных местах. В преддверии главного экологического праздника Приморья – Дня тигра – ИА PrimaMedia рассказывает о тиграх, которые волею судьбы оказались намного ближе к людям, чем их дикие собратья – полосатых красавцах, временно или постоянно живущих в неволе.

Неволя для спасения

Несмотря на свои размеры и силу, амурский тигр очень уязвим перед человеком. Бурная хозяйственная деятельность привела к сокращению мест обитания полосатой кошки в Приморье, что вкупе с тотальным браконьерством стало причиной существенного падения ее численности, поставив ключевой вид уссурийской тайги на грань вымирания. В последние годы ситуация начала меняться к лучшему, благодаря политике государства и природоохранных организаций, направленной на сохранение амурского тигра. Не последнюю роль в этом процессе сыграл открытый в 2012 году в приморском селе Алексеевка Центр реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных (МРОО "Центр "Тигр"). За семь лет здесь прошли лечение и реабилитацию больше 15 диких тигров, оказавшихся на грани жизни и смерти.

В центр поступают животные, вынужденно изъятые из дикой природы. Чаще всего это тигрята, оставшиеся без матерей, и раненые животные. Их обнаруживают в браконьерских петлях и капканах, раненых и истощенных. Многим из них требуется скорая ветеринарная помощь. Занимаются здесь не только малышами, но и взрослыми тиграми, которым требуется помощь человека. Помимо раненых и больных кошек, сюда доставляют так называемых "конфликтных" тигров – кошек, которые, по разным причинам, перешли грань мирного сосуществования с человеком.

В реабилитационном центре такие особи проходят курс "перевоспитания" под надзором специалистов, и после сдачи "экзаменов", возвращаются в дикую природу.

В отличие от зоопарков, где полосатые кошки живут в постоянном контакте с людьми, в реабилитационном центре такие контакты исключены. Делается это во благо самих тигров, поскольку целью сотрудников центра является не только спасение и лечение каждой кошки, но и возвращение ее в естественную среду, а для этого свидания с людьми ей противопоказаны.

Сейчас в центре проходит реабилитацию тигриная семья — самка и два тигренка, создавшие конфликтную ситуацию под Уссурийском. Чтобы прокормить тигрят, мама повадилась охотиться за собаками в селе Алексей-Никольское. Меры по отпугиванию тигра, предпринятые специалистами охотнадзора, ситуацию не изменили и было принято решение изъять хищницу из дикой природы. Позже сотрудники специальной конфликтной группы обнаружили и доставили в центр и ее тигрят.



Тигриная семья в реабилитационном центре в Алексеевке. Фото: ИА PrimaMedia

Сейчас воссоединенная тигриная семья проходит курс перевоспитания. Специалисты надеются, что по его завершению она в полном составе вернется в естественную среду обитания.

Дружелюбные тигры Приморского сафари-парка

Полосатые кошки Приморского сафари-парка – поистине уникальные звери, снискавшие мировую славу. Несколько лет назад, без преувеличения, вся планета с удивлением и восхищением наблюдала за внезапной дружбой, возникшей между тигром Амуром и козлом Тимуром. Рогатого привезли хозяину тайги на съедение, однако тот показал себя отчаянным смельчаком и заставил хищника отказаться от своих планов на ужин, и даже выгнал тигра из его жилища. Однако забирать козла из вольера не стали, и весь мир стал наблюдать за удивительной дружбой-сосуществованием двух животных, находящихся на разных уровнях пищевой цепочки.



Амур и Тимур. Фото: ИА PrimaMedia

Чтобы следить за ними, руководство сафари-парка установило несколько онлайн-камер и даже какое-то время транслировало в Интернет будни "приморской парочки". Все закончилось, когда в очередной раз слегка обнаглевший козел попытался забодать тигра. Последний, недолго думая, слегка потрепал Тимура. Не так сильно, как мог, но козлу хватило, и сотрудникам сафари-парка пришлось экстренно разлучить друзей. Тимур отправился на лечение, а Амур "женился" на специально привезенной в парк тигрице Уссури. Позже от их союза на свет появились два маленьких тигренка. По каким-то причинам кормить тигрят молодая тигрица отказалась. Сотрудникам парка пришлось малышей забрать, но выходить удалось только одного. Его назвали Шерханом. Сейчас ему почти два года, и он по-прежнему живет в парке, где появился на свет.

А его мама после родов, похоже, решила пойти по стопам своего мужа и тоже подружилась с козлом, которого должна была съесть. Последователем смелого Тимура стал козел Тур. Хищник и жертва отлично ладят между собой.



Тигрица Уссури и козел Тур. Фото: ИА PrimaMedia

Всего в Приморском сафари-парке сегодня живут четыре полосатых кошки. Помимо Амура, Уссури и Шерхана, здесь живет тигрица Тайга.

Амурские и бенгальский

Конечно же, живут полосатые кошки и в самом большом приморском зоопарке "Садгород". Причем, тигры здесь не только амурского происхождения: компанию трем "местным" тигрицам Амурке, Уссурке и Алексе и молодому тигренку Тайгану здесь составляет их иноземный собрат – бенгальский тигр Маркиз.

Тигр Маркиз с тигрицами. Фото: ИА PrimaMedia Бенгальский тигр Маркиз. Фото: ИА PrimaMedia Тигрёнок Тайган. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 3

Маркиза привезли во Владивосток из цирка братьев Запашных. Дрессировщики не смогли сработаться с заморским хищником, вследствие чего белый тигр переехал на Дальний Восток, став первым представителем своего вида в наших краях.

Амурские кошки своего бенгальского собрата не обижают и даже живут с ним в одной клетке.

Полосатый талисман азарта

Тигрица Кристал из зоопарка "Чудесный" в селе Борисовка Уссурийского городского округа, известна не только своим необычным для тигрицы "мужским" именем, но и событию, благодаря которому она его получила.

В 2016 году в Приморье вовсю готовилось к открытию первое казино игорной зоны "Приморье". Владельцы решили назвать его Tigre de Cristal, что в переводе с французского — "Кристальный тигр". В это же время за добрую сотню километров от бухты Муравьиной, в зоопарке "Чудесный", очень хотели приобрести себе главного зверя края. Каким-то чудесным образом желания совпали, и владельцы казино проспонсировали зоопарку покупку амурского тигренка. Выбор пал на пятимесячную тигрицу, родившуюся в зоопарке Уфы.



Тигрица Кристал на открытии казино Tigre de Cristal. Фото: ИА PrimaMedia

Так, зоопарк получил полосатого питомца, а Tigre de Cristal — талисман. В благодарность за помощь зоопарк назвал свою новую подопечную Кристал. Почти сразу после переезда на новое место жительства Кристал успела побывать на открытии казино, в честь которого была названа, правда все открытие проспала. Для безопасности зрителей перед церемонией тигрице дали таблетку снотворного.

По договоренности казино и зоопарка, тигрица проживает в "Чудесном" в своем собственном доме и вольере под присмотром специалистов.



Тигрица Кристал. Фото: зоопарк Чудесный

Справка: День тигра – экологический праздник, который отмечается в Приморье в последнее воскресенье сентября с 2000 года. Инициатором праздника, посвященного главному символу Приморского края, принадлежит писателю-охотоведу Владимиру Тройнину.



Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Жизнь Приморья". Цели проекта — просвещать читателей в историческом отношении, приобщать их к изучению славных страниц родного края и страны, воспитывать патриотизм в молодых поколениях, систематически и подробно знакомить широкую аудиторию со знаковыми вехами в истории России и Приморья.



