Игорь Хрущев. Фото: ИА PrimaMedia
#Выборы2018

Штаб Тарасенко выявил 200 человек, которых КПРФ привезла на выборы в Приморье за госсчет

По словам доверенного лица кандидата, есть информация о поддержке оппозиции чиновниками из столицы

19 сентября, PrimaMedia. Десант чиновников высадился в Приморье, чтобы поддержать кандидатуру Андрея Ищенко на выборах Губернатора. Об этом заявил заместитель секретаря Приморского регионального отделения партии "Единая Россия" Игорь Хрущев, который также является доверенным лицом кандидата Андрея Тарасенко, передает ИА PrimaMedia.

По словам политика, есть информация о поддержке оппозиции чиновниками из столицы.

"По нашим данным в Приморье накануне второго тура выборов губернатора прибыли около 200 человек, представляющих интересы партии КПРФ. Это, в том числе, и депутаты Госдумы, госслужащие. Все эти люди находились здесь в командировке, а значит проживали за государственный счет – деньги налогоплательщиков", – сказал он.

Напомним, в Приморье 16 сентября состоялся второй тур выборов губернатора Приморья. По предварительным итогам с результатом 49,55% победил Андрей Тарасенко. Второй кандидат Андрей Ищенко отстал от соперника на 1,5%, набрав 48,06%.

Стороны обвинили друг друга в массовых нарушениях. Избирательная комиссия Приморского края получила более 80 жалоб и обращений, касающихся второго тура выборов губернатора в Приморье. Ряд обращений касается агитации в день голосования и предшествующий ему день, несколько жалоб касаются нарушений при подсчете голосов и подведении итогов голосования на ряде избирательных участков, причем большинство жалоб поданы из-за подвоза и подкупа в пользу кандидата от КПРФ Андрея Ищенко. ЦИК заявил, что не будет подводить итоги второго тура выборов в Приморье до рассмотрения всех жалоб. В регионе работает комиссия Центризбиркома.

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