Огонь, батарея: "лучший ресторан России" уличили в вандализме на Владивостокской крепости

Великокняжеская батарея стала "жертвой" вандалов. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Сотрудники "Зумы" устроили “пожарные учения” на Великокняжеской батарее, теперь дигеры требуют восстановить ее исторический облик (ФОТО)

20 сентября, PrimaMedia. Члены Владивостокского дигер-клуба, устраивающие экскурсии на объекты Владивостокской крепости, обнаружили следы вандализма на Великокняжеской батарее Русского острова. В нанесении урона памятнику истории они подозревают сотрудников ресторана "Зума", устраивавших в подземельях батареи корпоративное мероприятие. Защитники крепости требуют работников популярного ресторана восстановить исторический облик батареи. Мэр Владивостока отправил на объект комиссию из управления культуры, сообщает ИА PrimaMedia.

Помещения правого фланга батареи теперь в копоти, саже, а вокруг валяются использованные реквизиты, пишут у себя на страничке в соцсетях руководители Владивостокского диггер-клуба.

Сотрудники одного из самых известныхтресторанов города, заслужившего в прошлом году звания "лучшего в России", фактически сами признались в содеянном, выложив в соцсетях коллективный снимок на объекте. Они в полном составе отрабатывали в помещении Великокняжеской батареи элементы “противопожарных учений” и, судя по всему, в режиме реального времени с открытым огнем и задымлениями. После “визита” работники "Зумы" сфотографировались на фоне таблички, где черным по желтому написано: "памятник истории, охраняется государством", и выложили фотографию в социальную сеть. Подпись к изображению гласит, что для заведения безопасность превыше всего.

Последствия "визита" сотрудников ресторана на Великокняжескую батарею. Фото: Владивостокский диггер-клуб Последствия "визита" сотрудников ресторана на Великокняжескую батарею. Фото: Владивостокский диггер-клуб Последствия "визита" сотрудников ресторана на Великокняжескую батарею. Фото: Владивостокский диггер-клуб Последствия "визита" сотрудников ресторана на Великокняжескую батарею. Фото: Владивостокский диггер-клуб Корпоратив на батарее. Фото: Скриншот 1 / 5

— Вот такие среди нас есть "дорогие россияне", не помнящие родства и плюющие в собственное местообитание и в историю родного города. В ресторан этот больше ни ногой, — заявил представитель диггер клуба.

Они также добавили, что сотрудникам ресторана ради сохранения репутации стоит срочно устранить следы своего пребывания в стенах Великокняжеской батареи.

— Допустившим такое безобразие можем только посоветовать срочно спасать свою репутацию и восстановить исторический облик загаженного ими места, вымыв и вычистив его до блеска, обязательно под надзором эксперта в области культурного наследия, чтобы не накосячить еще больше, — считают диггеры.

По иронии, данную батарею вместе с другими объектами Владивостокской крепости на Русском острове посещали делегации чиновников администрации Владивостока и депутаты Думы города. Мэр Виталий Веркеенко с другими членами делегации фотографировались как раз в тех подземных галереях, которые сегодня оказались покрытыми копотью. Как сообщили в мэрии корреспонденту ИА PrimaMedia, в администрации знают об инциденте на батарее, по поручению мэра туда отправлена комиссия из управления культуры.