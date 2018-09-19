Билеты на фильмы фестивальной программы «Меридианов Тихого» можно купить в к/т «Океан»

Специальными событиями фестиваля станут творческие встречи со звездами мирового кино

19 сентября, PrimaMedia. 16-й Международный кинофестиваль стран АТР "Меридианы Тихого" пройдет с 21 по 27 сентября во Владивостоке. В кассе кинотеатра "Океан" и онлайн идет продажа на фильмы фестивальной программы. Специальными событиями фестиваля станут творческие встречи со звездами мирового кино, сообщили ИА PrimaMedia в сети кинотеатров "Иллюзион".

22 сентября состоится творческая встреча с известной актрисой Энди Макдауэлл, которую зрители могут знать по ролям в картинах "День сурка", "Четыре свадьбы и одни похороны".Выступление актрисы завершится показом психологичесой драмы режиссёра Стивена Содерберга, повествующей о взаимоотношениях женщины, разочаровавшейся в своей семейной жизни, и мужчины, отчаявшегося найти счастье в любви. Дебютный фильм Стивена Содерберга получил главную премию на Каннском кинофестивале.

Эрик Робертс, снявшийся в четырех сотнях фильмов, старший брат Джулии Робертс, 26 сентября проведет свою встречу перед демонстрацией приключенческой драмы Андрея Кончаловского "Поезд-беглец", за роль в которой он был номинирован на "Оскар".

Также 26 сентября ждет знакомство с еще одним звездным гостем фестиваля — Стивеном Сигалом. Голливудский актер давно известен симпатиями к России. Кроме того, у него российские корни: предки актёра жили в Одессе, Санкт-Петербурге, Бурятии и Приморье. Сам Сигал говорит, что его бабушка родом из Владивостока, а дедушка строил здесь же подводные лодки. После завершения встречи будет показан фильм "В осаде".

Следует отметить, что ярким событием фестиваля станут "звездные дорожки" около кинотеатра "Океан". Кинозрители смогут увидеть любимых актеров, сделать фотографию на память, взять автограф.

Напомним, 16-й Международный кинофестиваль стран АТР "Меридианы Тихого" пройдет с 21 по 27 сентября во Владивостоке. На фестивале зрителей ждет очень много интересных встреч и хороших кинокартин. В этом году в рамках кинофорума покажут около 180 фильмов из 40 стран.

Уже по традиции фестиваль откроется двумя фильмами — драмой "Два билета домой" Дмитрия Месхиева и философской притчей "Счастливый Лазарь" итальянского режиссера Аличе Рорвахер, удостоенного в этом году приза за лучший сценарий на Каннском кинофестивале. На закрытии фестиваля состоится показ фильма Ольги Зуевой "На районе", который снимался во Владивостоке в прошлом году с Данилой Козловским в главной роли. Вторым фильмом закрытия станет поэтическое роуд-муви "Видение" Наоми Кавасе с Жюльет Бинош в главной роли.

Самые ожидаемые программы смотра — "Панорама", которая традиционно состоит из главных хитов текущего фестивального сезона, и "Кино России" — лучшие отечественные фильмы года. Также зрителей ждет большая программа мультипликационного кино "Российская анимация", в которую вошли избранные фильмы "Суздальфеста 2018", студий "Пилот" и "Шар".