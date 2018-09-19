"Битва кранов": на Токаревском маяке во Владивостоке с боем демонтировали ларек

Демонтаж павильона на Токаревском маяке. Фото: Ольга Суходоева, пресс-служба мэрии Владивостока

«Честную кухню» ликвидировали за нечестный бизнес (ФОТО)

19 сентября, PrimaMedia. Владельцы торгового торгового павильона "Честная кухня", незаконно установленного в районе Токаревского маяка, не смогли помешать сотрудникам администрации Владивостока демонтировать объект. Локальный конфликт чиновников и бизнеса развернулся в популярном месте отдыха в среду, 19 сентября. Когда специалисты МУП "Содержание городских территорий" отключили электропитание павильона и приступили к демонтажу, неустановленные лица пригнали подъемный кран и опустили его стрелу на торговую точку. Однако рабочие проявили находчивость — спецтехника подъехала с другой стороны, оттащила незаконный объект чуть в сторону, и после этого уже торговую точку переместили на платформу эвакуатора, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Торговую точку площадью 25 кв. метров специалисты городской администрации взяли на карандаш после того, как в мэрии объявили реформу НТО. Все ларьки и павильоны в городе проверяют на наличие законных оснований их работы, как правило, оснований не находится. Собственнику "Честной кухни" выдали предписание о добровольном демонтаже самовольно установленного объекта. Он не принял мер по уборке объекта в установленные сроки, тогда на Токаревский маяк приехала мобильная бригада СГТ. Объект убрали, собственникам придётся оплатить существенные суммы за работы по демонтажу, вывозу и временному хранению.

Ларек отключили от электричества. Фото: Ольга Суходоева, пресс-служба мэрии Владивостока Но неизвестные подогнали кран, заблокировав доступ к киоску. Фото: Ольга Суходоева, пресс-служба мэрии Владивостока Тогда работники оттащили киоск из-под стрелы и эвакуировали. Фото: Ольга Суходоева, пресс-служба мэрии Владивостока 1 / 3

Новая политика городской администрации означает, что все самовольно установленные объекты подлежат демонтажу. С улиц города убирают незаконные торговые точки, гаражи, шлагбаумы, бетонные блоки, рекламные щиты и другие конструкции. Новое городское руководство решило усилить работу по выявлению и пресечению самозахвата земель, и навести тем самым в городе порядок.

Согласно муниципальному правовому акту № 30, в случае если самовольный объект не убран собственником в установленный срок или не имеет собственника, демонтаж осуществляется за счет бюджетных средств. Собственники, оплатив штраф и стоимость демонтажа, могут забрать своё имущество, но за это придётся выложить достаточно крупную сумму. В конце августа администрация Владивостока повысила плату за демонтаж незаконных объектов. Стоимость муниципальной услуги "демонтаж незаконной рекламы" увеличилась в 12 раз, а торгового оборудования – в 48 раз.

Отметим, что выявляют самовольно установленные объекты в краевом центре не только в ходе ежедневных плановых рейдов, но и по обращениям граждан, которые поступают в адрес городской администрации, в том числе и на горячую линию в популярном мессенджере WhatsApp на номер 8-914-703-00-11.