В индекс входят компании, которые работают на развивающихся рынках и являются лидерами по устойчивому развитию по оценке агенства RobecoSAM

19 сентября, PrimaMedia. "Полиметалл" включен в индекс Dow Jones Sustainability. В индекс входят компании, которые работают на развивающихся рынках и являются лидерами по устойчивому развитию по оценке агенства RobecoSAM, сообщает ИА PrimaMedia.

“Я горжусь тем, что "Полиметалл" добился соответствия строгим критериям группы индексов Dow Jones Sustainability. Это сигнал инвесторам по всему миру, – сказал главный исполнительный директор Группы Виталий Несис. — Это достижение свидетельствует о нашей стратегической приверженности устойчивому развитию, ставшей одной из определяющих черт нашей компании".

"Полиметалл" подтвердил свое лидерство, став первой и пока единственной российской компанией, включенной в данный индекс, начиная с 24 сентября 2018 года. Компания заняла 8 место среди других горнодобывающих компаний, вошедших в рейтинг.

В индекс Dow Jones Sustainability Emerging Markets входят компании, которые работают на развивающихся рынках и являются лидерами по устойчивому развитию по оценке агенства RobecoSAM. Целью рейтинга является отбор первых 10% из 800 крупнейших компаний на 20 развивающихся рынках. Отбор осуществляется по экономическим, экологическим и социальным критериям, оцениваемых в долгосрочной перспективе. Более подробная информация об индексе DJSI: www.sustainability-indices.com.

"Поздравляю "Полиметалл" с включением в Индекс DJSI Emerging Markets. Компании, которые борются за место в списке DJSI, ставят перед собой задачу по постоянному улучшению своей деятельности в области устойчивого развития, и мы рады тому, что количество компаний, которые стремятся к достижению видимых положительных результатов, продолжает расти", — прокомментировал руководитель отдела экологических, социальных и корпоративных рейтингов RobecoSAM Манжит Юс.