Ассоциация поддержки резидентов свободного порта Владивосток приняла новых членов

Новые члены – проекты из различных отраслей: кораблестроение; строительство; производство ПЭТ преформ, автозапчастей, металлоизделий

19 сентября, PrimaMedia. Членами Ассоциации поддержки резидентов свободного порта Владивосток стали пять компаний. Новые члены Ассоциации – проекты из различных отраслей: кораблестроение; строительство; производство ПЭТ преформ; производство автозапчастей и обслуживание транспорта, производство металлоизделий. Такое решение было вынесено на очередном заседании Совета Ассоциации, которое прошло на площадке компании "Артояр". На сегодняшний день в составе организации — 36 резидентов, сообщили ИА PrimaMedia в ассоциации.

Инвестиционный проект компании ООО "Композитное кораблестроение" предполагает организацию высокотехнологичного производства гражданских композиционных судов нового поколения. На производстве применяются методы вакуумной инфузии при изготовлении корпусов – это второй по технологичности метод в производстве, который используется исключительно при строительстве гоночных яхт, автомобилей Формулы-1 и космических кораблей. Применение углеволокна в качестве материала позволяет значительно уменьшить вес судна, тем самым увеличить его скорость, обеспечить прочность и износостойкость.

Инвестиционный проект компании ООО "АвтоФабрика" предполагает строительство современного высокотехнологичного предприятия по производству сцеплений для грузовиков, воздушных фильтров и прочих автомобильных комплектующих. Такде компания планирует оказывать услуги по сервисному обслуживанию транспортных средств и иные бытовые услуги для водителей.

Проект компании ООО "ДВ-ПЛАСТ ГРУПП" – это создание предприятия по производству нового вида ПЭТ преформ. В рамках проекта компания планирует производство двух видов продукции: преформа 27 грамм и колпачок 3,82 грамма.

"Проект находится в высокой степени готовности. На сегодняшний день поставлено оборудования на 1,36 млн евро и сырье. Запуск первой машины планируется на ноябрь 2018 года. В январе, феврале 2019 будет поставлена вторая часть оборудования на сумму 740 тысяч евро – его запуск планируется на апрель 2019. Оборудование изготавливается по индивидуальному заказу и приобретается в Люксембурге" — прокомментировал учредитель ООО "ДВ – ПЛАСТ ГРУПП" Мардан Нариман Оглы Новрузов.

Новый член Ассоциации поддержки резидентов свободного порта Владивосток компания "Золотой Рог Девелопмент" построит во Владивостоке многофункциональный гостиничный комплекс категории пять звезд. Новый гостиничный комплекс будет находиться в центральной части города с потрясающим видом на Амурский залив и бухту Золотой Рог. Гостям многофункционального гостиничного комплекса будет предложено 146 современных комфортабельных номеров разных категорий. На 13 этаже комплекса будет располагаться ресторан и бар, из которого предусмотрен выход на эксплуатируемую кровлю с видовой площадкой. Также гости многофункционального гостиничного комплекса смогут расслабиться в СПА-центре высокого класса.

Проект компании ООО "Строительные технологии" – это производственный комплекс "СТАФФ", расположенный на площади более 5 тысяч кв. метров. Ежедневно на комплексе выпускается широкий ассортимент металлического оцинкованного профиля, оцинкованного профиля с полимерным покрытием и нержавеющего профиля. На производстве выпускают большой ассортимент комплектующих элементов различного типа для монтажа навесных вентилируемых фасадных систем высотой до 75 метров. "Строительные технологии" также производит оцинкованный профиль для строительства быстровозводимых зданий по технологии ЛСТК.

"ООО "Строительные технологии" является официальным представителем на территории Дальнего Востока РФ крупных российских и зарубежных заводов по производству рулонной стали. Данный факт позволяет закупать сырьё по уникальным ценам, тем самым снижать себестоимость готовой продукции. Успешно работая десять лет на Российском рынке, компания заняла лидирующие позиции на территории ДФО по поставкам строительного металлопроката и оцинкованной рулонной стали и благодаря приверженности к качественным продуктам и услугам, "Строительные технологии" получили доверие строителей, производителей и дилеров" — прокомментировал генеральный директор ООО "Строительные технологии" Роман Яровой.