Сбербанк установил во Владивостоке "умную" остановку с расписанием и Wi-Fi. Фото: предоставлено Сбербанком

Сбербанк установил во Владивостоке «умную» остановку с расписанием автобусов и Wi-Fi

Также, ожидая транспорт, можно зарядить телефон и посмотреть галерею достопримечательностей

19 сентября, PrimaMedia. Сбербанк подарил Владивостоку высокотехнологичную остановку в рамках IV Восточного экономического форума, который проходил на Русском острове с 11 по 13 сентября. Пассажиры могут узнать прогноз прибытия автобусов, время и текущую температуру воздуха. Кроме того, любой желающий может воспользоваться бесплатным Wi-Fi и зарядить телефон, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Сбербанка.

Остановочный комплекс "ДВФУ" расположен недалеко от корпуса А Дальневосточного федерального университета по направлению движения в сторону Русского моста. Участники и гости ВЭФ уже в дни форума смогли оценить удобство остановки.

Сбербанк установил во Владивостоке "умную" остановку с расписанием и Wi-Fi

Сбербанк установил во Владивостоке "умную" остановку с расписанием и Wi-Fi. Фото: предоставлено Сбербанком

Комплекс оборудован табло, на которое выводится информация из системы мониторинга транспорта Владивостока в онлайн-режиме. Пассажиры могут узнать прогноз прибытия автобусов, время и текущую температуру воздуха. Информация обновляется каждые несколько минут. Кроме того, любой желающий может воспользоваться бесплатным Wi-Fi и зарядить телефон. Также на остановке есть информационная панель с touch-управлением, на которой представлены галерея достопримечательностей и векторная карта Владивостока, карта кампуса ДВФУ и прогноз погоды на неделю. В темное время суток комплекс освещает автоматическая светодиодная система.

Отметим, что это не первый подарок, который Сбербанк преподносит городу в рамках ВЭФ. Так, в прошлом году в преддверии форума на набережной ДВФУ установили три стилизованных лавочки для отдыха горожан.

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