Российско-японский АО «Солид Банк» предлагает вклад «Аригато»

Вклад оформляется на 3 года, ставка до 7% годовых

19 сентября, PrimaMedia. Российско-японский АО "Солид Банк" запустил 3-летний вклад "Аригато". Вклад оформляется на 3 года, ставка до 7% годовых, минимальная сумма вклада: 10 тысяч рублей, максимальная сумма – не ограничена, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе банка.

Ранее данный вклад был доступен для оформления только действующим клиентам банка, имеющим вклад в "Солид Банке", срок которого подошел к концу в августе-сентябре 2018 года. С 13 сентября вклад "Аригато" доступен к оформлению для всех категорий клиентов, в том числе и новых, не имеющих в настоящее время и ранее вклада в АО "Солид Банк".

Условиями вклада "Аригато" предусмотрено пополнение в течение первых 3 месяцев, а также досрочное расторжение с сохранением процентов.

Оформить денежный вклад "Аригато" можно в любом офисе банка.

Подробные условия вклада на сайте "Солид Банка": https://solidbank.ru/for-individuals/deposits/types-of-deposits-and-interest-rates/the-contribution-of-arigato/

Банк предоставляет возможность онлайн записи на визит на сайте банка, для комфортного оформления вклада без очереди: https://solidbank.ru/for-individuals/deposits/request-for-contribution/?id_deposits=27731