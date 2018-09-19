Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко призвал отменить результаты выборов

Андрей Тарасенко. Фото: ИА PrimaMedia

"Я пришел сюда работать, а не заниматься интригами"

19 сентября, PrimaMedia. Врио губернатора Приморья выступил 19 сентября на митинге в свою поддержку и заявил, что результаты выборов нужно отменять, сообщает корр. ИА PrimaMedia.

"Я пришел сюда работать, а не заниматься интригами".

На вопрос, будет ли он участвовать, Тарасенко ответил: "Я еще подумаю. Я пришел сюда работать. Сегодня этого 48% хочет из 30% тех, кто пришел голосовать. Остальные, видимо, не хотят".

После криков одобрения Андрей Тарасенко согласился пойти на третий тур выборов: "Добро, давайте остановимся пока, что на третий тур надо идти".



Андрей Тарасенко. Фото: ИА PrimaMedia

Однако сойдя со сцены, Андрей Тарасенко поговорил с журналистами и выразил сомнение в необходимости участвовать в выборах губернатора Приморья.

— То, что творится в крае — это бардак. Какую тему не возьми — везде провал. Везде надо все делать, засучив рукава.

— Останетесь врио?

— Я буду ждать решения комиссии. Не ЦИК принимает, а Избирательная комиссия Приморского края. Она утверждает позицию. Сегодня завалены все претензиями друг к другу.

— Вы хотите остаться еще на год здесь или больше?

— У меня желание было сегодня работать. Как я буду разговаривать с людьми, которые.. Я что, должен показывать, что я не виноват в чем-то? У многих же людей существует такое [отношение], что вот опять он пойдет на третий тур, и так далее...

Я считаю, что мне сегодня на третий тур не надо идти. Не надо, чисто по-мужски.

Я хочу работать. Если нету такого желания [у избирателей], я могу работать и в другом месте.

— Почему так получилось, что не удалось победить ни в первом, ни во втором туре?

— Всегда надо подходить честно и открыто. В первом туре мы показали, что все честно. Во втором туре честности не получилось.