"ВИК" отказался комментировать фальсификацию и золотистый стафилококк в своей колбасе

Руководство предприятия не захотело отвечать, откуда в колбасах «Берлинская» и «Пять перцев» опасные бактерии

20 сентября, PrimaMedia. Дальневосточный производитель компания "ВИК", в продукции которой Россельхознадзор нашел несоответствие заявленному качеству и золотистый стафилококк, отказался комментировать информацию контрольного ведомства, сообщает ИА PrimaMedia.

Напомним, "Приморская межобластная ветеринарная лаборатория" Россельхознадзора распространила вчера, 19 сентября, информацию о том, что выявила фальсификацию двух сортов колбас по видовому составу у крупного приморского производителя мясо-колбасных изделий. В связи с этим у производителя будет отозвана декларация о соответствии Техническому регламенту, предоставляющая право реализовывать эти виды продукции.

По информации специалистов лаборатории, в составе сырокопченых колбасах высшего сорта "Берлинская" и "Пять перцев" присутствует не заявленная производителем ДНК домашней курицы. Ее наличие может свидетельствовать о фальсификации продукции, то есть замене части мяса более дешевым сырьем. Кроме того, в ходе лабораторных исследований в сырокопченой колбасе "Пять перцев" выявлена опасная бактерия – золотистый стафилококк. Сырокопченые колбасы марок "Берлинская" и "Пять перцев" есть только у одного производителя — Торгового дома "ВИК".

По словам руководителя отдела маркетинга розничной сети "Реми" Лии Хабаровой, в случае если подобная продукция попадает в ритейл, ее немедленно возвращают производителю.

"В нашей сети отсутствуют эти колбасы. Однако, если такая ситуация возникает и Россельхознадзор присылает предписание, продукция изымается из реализации и возвращается производителю, который обязан ее утилизировать", — отметила специалист.

После получения результатов исследований информация внесена в государственную информационную систему в области ветеринарии "Веста", а также в государственную информационную систему раннего оповещения в области ветеринарии "Сирано". Далее сведения поступили в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии субъектов Российской Федерации и иные заинтересованные ведомства.