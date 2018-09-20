Общество. 13:00

"ВИК" отказался комментировать фальсификацию и золотистый стафилококк в своей колбасе

Руководство предприятия не захотело отвечать, откуда в колбасах «Берлинская» и «Пять перцев» опасные бактерии

20 сентября, PrimaMedia. Дальневосточный производитель компания "ВИК", в продукции которой Россельхознадзор нашел несоответствие заявленному качеству и золотистый стафилококк, отказался комментировать информацию контрольного ведомства, сообщает ИА PrimaMedia.

Напомним, "Приморская межобластная ветеринарная лаборатория" Россельхознадзора распространила вчера, 19 сентября, информацию о том, что выявила фальсификацию двух сортов колбас по видовому составу у крупного приморского производителя мясо-колбасных изделий. В связи с этим у производителя будет отозвана декларация о соответствии Техническому регламенту, предоставляющая право реализовывать эти виды продукции.

По информации специалистов лаборатории, в составе сырокопченых колбасах высшего сорта "Берлинская" и "Пять перцев" присутствует не заявленная производителем ДНК домашней курицы. Ее наличие может свидетельствовать о фальсификации продукции, то есть замене части мяса более дешевым сырьем. Кроме того, в ходе лабораторных исследований в сырокопченой колбасе "Пять перцев" выявлена опасная бактерия – золотистый стафилококк. Сырокопченые колбасы марок "Берлинская" и "Пять перцев" есть только у одного производителя — Торгового дома "ВИК".

По словам руководителя отдела маркетинга розничной сети "Реми" Лии Хабаровой, в случае если подобная продукция попадает в ритейл, ее немедленно возвращают производителю.

"В нашей сети отсутствуют эти колбасы. Однако, если такая ситуация возникает и Россельхознадзор присылает предписание, продукция изымается из реализации и возвращается производителю, который обязан ее утилизировать", — отметила специалист.

После получения результатов исследований информация внесена в государственную информационную систему в области ветеринарии "Веста", а также в государственную информационную систему раннего оповещения в области ветеринарии "Сирано". Далее сведения поступили в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии субъектов Российской Федерации и иные заинтересованные ведомства.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

В колбасе приморского производителя "ВИК" нашли несоответствие и золотистый стафилококк

Комментарии
колбаса торговля розничная

"Битва кранов": на Токаревском маяке во Владивостоке с боем демонтировали ларек

19 сентября, 16:20

Ярмарку с центральной площади Владивостока задумали перенести на крытый рынок

7 сентября, 10:55
Блуд, вилы и полная дискредитация: Алексей Козицкий – о выборах в Приморье
Генпрокурор отозвал представление на согласование нового прокурора Приморья

19 сентября, 21:45

Новые выборы губернатора Приморья пройдут 16 или 23 декабря - источник

19 сентября, 21:05

Андрей Тарасенко: Давайте остановимся пока на том, что на третий тур надо идти

19 сентября, 18:05

Депутаты ЗС ПК отклонили инициативу вице-губернатора о "бездарном" капремонте

19 сентября, 11:35

Дождливые выходные ожидаются в Приморье

19 сентября, 16:20

"Битва кранов": на Токаревском маяке во Владивостоке с боем демонтировали ларек

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia