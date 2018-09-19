Новые выборы губернатора Приморья будут назначены через три месяца

Выборы. Фото: ИА PrimaMedia

Тарасенко объявил, что на выборы идти не хочет

19 сентября, PrimaMedia. Выборы губернатора Приморского края, результаты которых в среду ЦИК рекомендовал признать недействительными, будут назначены через три месяца. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.

"Как положено по закону, через три месяца назначаются выборы", — сказала она.

Таким образом, выборы могут быть назначены в декабре.

Приморский крайизбирком еще не сделал заявлений по своему решению. Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко заявил на митинге, что он поддерживает отмену результатов выборов. Тарасенко объявил, что на выборы идти не хочет.