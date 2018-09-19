Ищенко заявил о намерении участвовать в новых выборах губернатора Приморья

Кандидат от КПРФ намерен бороться за губернаторский пост. Фото: ИА PrimaMedia

В том случае, если их объявят повторно

19 сентября, PrimaMedia. Кандидат на пост главы Приморье от коммунистической партии Андрей Ищенко, проигравший во втором туре предвыборной гонки, заявил о своем желании продолжить бороться за кресло губернатора в новых выборах, если они будут назначены, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ТАСС.

"Если партия мне доверит, то я буду участвовать в выборах" , — сказал ТАСС Ищенко.

Напомним, председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова призвала Избирательную комиссию Приморского края признать недействительными результаты повторного голосования на выборах губернатора, которое прошло 16 сентября. С таким заявлением она выступила на заседании ЦИК 19 сентября.

"В сложившейся ситуации, на основании ряда факторов, которые мы тщательно проанализировали, мы предлагаем рекомендовать Избирательной комиссии Приморского края признать результаты повторного голосования на досрочных выборах губернатора недействительными", — объявила глава ЦИК РФ

После нескольких дней молчания Андрей Тарасенко вечером 19 сентября появился на митинге своих сторонников возле Дома молодежи во Владивостоке. Выступая на сцене, он призвал отменить результаты прошедшего в воскресенье второго тура выборов. За несколько минут до этого с таким же мнением выступила в Москве глава Центризбиркома Элла Памфилова. В случае, если Избирательная комиссия Приморского края примет решение отменить результаты выборов, это будет первым прецедентом за всю историю России.

Андрей Тарасенко на митинге пообещал принять участие в перевыборах, однако в общении с журналистами через несколько минут заявил: "Я считаю, что мне сегодня на третий тур не надо идти. Не надо, чисто по-мужски". Ряд СМИ трактовали это заявление, как официальный отказ участвовать в повторных выборах. Однако в пресс-службе администрации Приморского края ИА PrimaMedia сообщили, что необходимо дождаться решения Крайизбиркома.