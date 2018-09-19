Кандидат от КПРФ намерен бороться за губернаторский пост. Фото: ИА PrimaMedia
#Выборы2018

Ищенко заявил о намерении участвовать в новых выборах губернатора Приморья

В том случае, если их объявят повторно

19 сентября, PrimaMedia. Кандидат на пост главы Приморье от коммунистической партии Андрей Ищенко, проигравший во втором туре предвыборной гонки, заявил о своем желании продолжить бороться за кресло губернатора в новых выборах, если они будут назначены, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ТАСС.

"Если партия мне доверит, то я буду участвовать в выборах" , — сказал ТАСС Ищенко.

Напомним, председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова призвала Избирательную комиссию Приморского края признать недействительными результаты повторного голосования на выборах губернатора, которое прошло 16 сентября. С таким заявлением она выступила на заседании ЦИК 19 сентября.

"В сложившейся ситуации, на основании ряда факторов, которые мы тщательно проанализировали, мы предлагаем рекомендовать Избирательной комиссии Приморского края признать результаты повторного голосования на досрочных выборах губернатора недействительными", — объявила глава ЦИК РФ

После нескольких дней молчания Андрей Тарасенко вечером 19 сентября появился на митинге своих сторонников возле Дома молодежи во Владивостоке. Выступая на сцене, он призвал отменить результаты прошедшего в воскресенье второго тура выборов. За несколько минут до этого с таким же мнением выступила в Москве глава Центризбиркома Элла Памфилова. В случае, если Избирательная комиссия Приморского края примет решение отменить результаты выборов, это будет первым прецедентом за всю историю России.

Андрей Тарасенко на митинге пообещал принять участие в перевыборах, однако в общении с журналистами через несколько минут заявил: "Я считаю, что мне сегодня на третий тур не надо идти. Не надо, чисто по-мужски". Ряд СМИ трактовали это заявление, как официальный отказ участвовать в повторных выборах. Однако в пресс-службе администрации Приморского края ИА PrimaMedia сообщили, что необходимо дождаться решения Крайизбиркома.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

ЦИК РФ рекомендовал признать результаты выборов губернатора Приморья недействительными

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко призвал отменить результаты выборов

Новые выборы губернатора Приморья будут назначены через три месяца

Комментарии
Приморье губернатор выборы власть

Решение по выборам губернатора в Приморье крайизбирком примет в четверг

21:10

Новые выборы губернатора Приморья будут назначены через три месяца

18:55
«Цифра», экспорт и образование будущего: о чем говорил Сбербанк на IV ВЭФ
Решение по выборам губернатора в Приморье крайизбирком примет в четверг

20:10

Кремль поддерживает решение ЦИК по выборам в Приморье

18:05

Депутаты ЗС ПК отклонили инициативу вице-губернатора о "бездарном" капремонте

10:45

Согласование нового прокурора Приморья откладывается

11:35

Дождливые выходные ожидаются в Приморье

16:20

"Битва кранов": на Токаревском маяке во Владивостоке с боем демонтировали ларек

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia