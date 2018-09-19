Пресс-служба администрации Приморья опровергает отставку Тарасенко

Андрей Тарасенко. Фото: ИА PrimaMedia

Глава региона ждет решение Крайизбиркома

19 сентября, PrimaMedia. В администрации Приморского края опровергли сообщения о том, что врио главы региона Андрей Тарасенко написал заявление об отставке.

"Мы ждём решения краевой избирательной комиссии", — сообщила пресс-секретарь главы региона Елена Бурмистрова.

Напомним, после нескольких дней молчания Андрей Тарасенко вечером 19 сентября появился на митинге своих сторонников возле Дома молодежи во Владивостоке. Выступая на сцене, он призвал отменить результаты прошедшего в воскресенье второго тура выборов. За несколько минут до этого с таким же мнением выступила в Москве глава Центризбиркома Элла Памфилова. В случае, если Избирательная комиссия Приморского края примет решение отменить результаты выборов, это будет первым прецедентом за всю историю России.

Андрей Тарасенко на митинге пообещал принять участие в перевыборах, однако в общении с журналистами через несколько минут заявил: "Я считаю, что мне сегодня на третий тур не надо идти. Не надо, чисто по-мужски". Ряд СМИ трактовали это заявление, как официальный отказ участвовать в повторных выборах. Однако в пресс-службе администрации Приморского края ИА PrimaMedia сообщили, что необходимо дождаться решения Крайизбиркома.