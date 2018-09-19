Андрей Тарасенко. Фото: ИА PrimaMedia

Пресс-служба администрации Приморья опровергает отставку Тарасенко

Глава региона ждет решение Крайизбиркома

19 сентября, PrimaMedia. В администрации Приморского края опровергли сообщения о том, что врио главы региона Андрей Тарасенко написал заявление об отставке.

"Мы ждём решения краевой избирательной комиссии", — сообщила пресс-секретарь главы региона Елена Бурмистрова.

Напомним, после нескольких дней молчания Андрей Тарасенко вечером 19 сентября появился на митинге своих сторонников возле Дома молодежи во Владивостоке. Выступая на сцене, он призвал отменить результаты прошедшего в воскресенье второго тура выборов. За несколько минут до этого с таким же мнением выступила в Москве глава Центризбиркома Элла Памфилова. В случае, если Избирательная комиссия Приморского края примет решение отменить результаты выборов, это будет первым прецедентом за всю историю России.

Андрей Тарасенко на митинге пообещал принять участие в перевыборах, однако в общении с журналистами через несколько минут заявил: "Я считаю, что мне сегодня на третий тур не надо идти. Не надо, чисто по-мужски". Ряд СМИ трактовали это заявление, как официальный отказ участвовать в повторных выборах. Однако в пресс-службе администрации Приморского края ИА PrimaMedia сообщили, что необходимо дождаться решения Крайизбиркома.

Комментарии
Тарасенко Андрей Владимирович выборы

Андрей Тарасенко: Давайте остановимся пока, что на третий тур надо идти

21:05

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко призвал отменить результаты выборов

18:40
«Цифра», экспорт и образование будущего: о чем говорил Сбербанк на IV ВЭФ
Андрей Тарасенко: Давайте остановимся пока, что на третий тур надо идти

21:10

Решение по выборам губернатора в Приморье крайизбирком примет в четверг

18:05

Депутаты ЗС ПК отклонили инициативу вице-губернатора о "бездарном" капремонте

10:45

Согласование нового прокурора Приморья откладывается

11:35

Дождливые выходные ожидаются в Приморье

16:20

"Битва кранов": на Токаревском маяке во Владивостоке с боем демонтировали ларек

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia