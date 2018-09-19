Подвиньтесь: половина россиян намерены работать на пенсии. Фото: Антон Балашов

Подвиньтесь: каждый второй россиянин намерен работать на пенсии

Большинство опрошенных не собираются жить на одну пенсию

19 сентября, PrimaMedia. Большинство россиян не собираются жить на одну пенсию — свыше половины жителей страны заявили о намерении работать, получив статус пенсионера. Будущие пенсионеры уже разработали планы, как достойно жить на пенсии, передает ИА PrimaMedia.

Как показал опрос, Независимого исследовательского агентства MAGRAM Market Research, около 70% россиян рассчитывают на пенсии на иные доходы, помимо причитающихся им страховых выплат. 55% опрошенных заявили о готовности работать на пенсии.

Каждый четвертый сообщил, что надеется на подсобное хозяйство, а каждый пятый рассчитывает на помощь детей. Еще 17% респондентов откладывают в "кубышку", такое же число будущих пенсионеров запаслись недвижимостью и бизнесом, с доходов от которых планируют ни в чем себе не отказывать.

Еще четверо из ста опрошенных надеются получить дополнительную пенсию от работодателя.

Согласно исследованию, только 25% россиян заявили, что из устроит доход до 25 тысяч рублей, 29% считают, что им нужно от 25 до 50 тысяч рублей на достойную жизнь, почти столько же не согласны получать менее 50 тысяч, а 13% опрошенных отметили, что и 100 тысяч рублей им будет мало.

Средний доход, который по мнению россиян позволит встретить старость достойно, составляет 56,5 тысяч рублей.

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