Голикова объявила о беспрецедентном повышении пособия по безработице. Фото: Марина Померанцева

Выплаты вырастут с 1 января

19 сентября, PrimaMedia. Зампред правительства по вопросам социальной политики Татьяна Голикова объявила о повышении пособия по безработице. Сумма выплат изменится с 1 января, максимальное пособие составит 8 тысяч рублей, передает ИА PrimaMedia.

Размер пособия по безработице в России не менялся с 2009 года. На данный момент максимальная выплата составляет 4900 рублей, а минимальная — 850 рублей.

Между тем, как было объявлено ранее, сроки выплаты пособия по безработице для россиян сократят вдвое. С такой инициативой выступил Владимир Путин в поправках к законопроекту о пенсионной реформе.

Как следует из документа, период выплат пособия по безработице сократится с года до шести месяцев. Причем, право на получение такого "пролонгированного" пособия будет лишь у тех граждан, которые отработали не меньше полугода, а с момента увольнения прошло не более года.

Еще меньший срок выплат ждет тех, кто на рынке труда впервые, или не отработал полгода, или же был уволен за нарушение трудовой дисциплины. Эти граждане смогут рассчитывать на пособие лишь в течение трех месяцев. К этой же категории относятся безработные, перерыв в работе которых составил более года.

Все вышеперечисленное, согласно поправкам главы РФ, не относится к лицам предпенсионного возраста — для них срок выплат пособия по безработице так и будет составлять один год.