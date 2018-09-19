На судоремонтном заводе в Приморье разломился на части и затонул док с судами и кранами

Утонувший док в Славянском СРЗ. Фото: скрин с видео Mash

Сообщается, что шесть лет назад на этом же доке уже была подобная авария, когда там ремонтировался паром "Георг Отс" (ВИДЕО)

19 сентября, PrimaMedia. Плавучий док разломился на части и затонул в поселке Славянка Приморского края на судоремонтном заводе. В это время в нем находились два судна и работали краны, передает ИА PrimaMedia.

Со слов генерального директора ПАО "Славянский СРЗ" Андрея Якимчука, док начал тонуть днем, примерно в 15 часов.

"Это произошло во время выполнения доковой операции. Док погрузился, в него зашли два судна. Но потом что-то случилось и дог не смог подняться", — отметил Якимчук.

На видео, которое оказалось в распоряжении редакции, видно, что у дока образовался сильный дифферент (разница осадок кормы и носа судна). Кроме двух кораблей в нем находились еще два крана. Из-за образовавшегося дифферента краны начали скатываться вниз, в итоге один из них упал и частично разрушился. Человек, снимающий это на видео, сказал, в это время в кабине находилась крановщица. Кроме того видно, что док фактически разломался на две части.

По словам главы СРЗ , причины аварии пока не известны. Во время ЧП никто не пострадал.

"Завтра приедут водолазы, будут изучать док, искать причины аварии. Сегодня мы планируем вывести из него оба судна", — сказал директор СРЗ.

Видео предоставлено телеграм-каналом Bread.