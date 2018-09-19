В программу реновации включат малоэтажки 50-60-х годов по всей России. Фото: Антон Балашов

Снести, нельзя оставить: в программу реновации включат дома 50-60-х годов по всей России

Законопроект о распространении программы на все регионы рассматривает Госдума

19 сентября, PrimaMedia. Госдума рассмотрит законопроект о распространении программы реновации на все регионы России. Если законопроект найдет поддержку, в программу войдут ветхие малоэтажки, построенные в 50-60-х годах советского периода по всей стране, передает ИА PrimaMedia.

Автором законопроекта выступила глава комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская и руководитель фракции "Справедливая Россия". Законотворцы подготовили и внесли на рассмотрение парламентариев документ, согласно которому под реновацию попадут все российские регионы. Авторы проекта закона отмечают, что это эффективный способ решить проблему с расселением из ветхого жилья и обновлением жилого фонда.

Действующая политика в этой отрасли нерезультативна, отмечают авторы документа.

"Органы государственной власти субъектов Российской Федерации должны получить право реализации реновации жилищного фонда на своих территориях", — цитирует авторов проекта "РИА Новости".

Программа реновации пока действует только в Москве. Она направлена на расселение и снос ветхого малоэтажного жилого фонда, построенного в 1957—1968 годах, и новое строительство на освободившейся территории. Программа рассчитана на 15 лет, по результатам голосования москвичей в неё вошли более 5 тысяч домов. Вместо ветхих строений будут возведены 256 новых многоэтажек. 10 тысяч москвичей по программе реновации переселят уже в этом году.

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