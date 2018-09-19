Владимир Путин. Фото: ИА PrimaMedia

Кремль поддерживает решение ЦИК по выборам в Приморье

Владимир Путин считает приоритетом легитимность, чистоту и справедливость выборов, а не победу поддержанного им кандидата

19 сентября, PrimaMedia. Кремль поддерживает позицию Центризбиркома по ситуации с выборами губернатора Приморья, так как она идет в русле обеспечения чистоты и справедливости голосования. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я хочу напомнить вам неоднократно произнесенные президентом [РФ Владимиром Путиным] слова о приоритетности чистоты и справедливости выборов, — подчеркнул он. — В этом плане то, что сейчас мы видим, как развивается ситуация, судя по заявлениям ЦИКа, заявлениям, которые идут из Владивостока, безусловно, все это идет в русле того, о чем неоднократно говорил президент Путин и на чем он сам всегда настаивал". "Поэтому подобную позицию ЦИКа, безусловно, в Кремле ценят и поддерживают", — заявил Песков (цитата по ТАСС).

Пресс-секретарь президента также добавил, что Владимир Путин считает приоритетом легитимность, чистоту и справедливость выборов, а не победу поддержанного им кандидата.

"Сам президент неоднократно говорил: для него важнее не поддержанный кандидат, а важнее легитимность, чистота, прозрачность и справедливость выборов. Путин об этом говорит давно и последовательно, это принципиальная его позиция, это для президента является абсолютным приоритетом", — сказал Песков.

Напомним, председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова призвала Избирательную комиссию Приморского края признать недействительными результаты повторного голосования на выборах губернатора, которое прошло 16 сентября. С таким заявлением она выступила на заседании ЦИК.

"В сложившейся ситуации, на основании ряда факторов, которые мы тщательно проанализировали, мы предлагаем рекомендовать Избирательной комиссии Приморского края признать результаты повторного голосования на досрочных выборах губернатора недействительными", — объявила глава ЦИК РФ.

По словам главы ЦИК РФ, анализ данных не позволяет сделать вывод о том, что данные в протоколах изменялись только в пользу одного кандидата — Андрея Тарасенко или Андрея Ищенко. Имеется ряд участков, где стопроцентное голосование было как за одного кандидата, так и за другого. Также Центризбирком считает, что был подкуп со стороны обоих кандидатов.

Комментарии
Путин Владимир Владимирович выборы

Проект закона о защите рыбной отрасли от «аукционного передела» рассмотрели в Госдуме РФ

18:35

МТК, свинокомплексы и мост в Дуннин вписали в российско-китайскую программу

14 сентября, 10:50
«Цифра», экспорт и образование будущего: о чем говорил Сбербанк на IV ВЭФ
Решение по выборам губернатора в Приморье крайизбирком примет в четверг

20:10

Кремль поддерживает решение ЦИК по выборам в Приморье

18:05

Депутаты ЗС ПК отклонили инициативу вице-губернатора о "бездарном" капремонте

10:45

Согласование нового прокурора Приморья откладывается

11:35

Дождливые выходные ожидаются в Приморье

16:20

"Битва кранов": на Токаревском маяке во Владивостоке с боем демонтировали ларек

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia