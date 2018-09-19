Кремль поддерживает решение ЦИК по выборам в Приморье

Владимир Путин. Фото: ИА PrimaMedia

Владимир Путин считает приоритетом легитимность, чистоту и справедливость выборов, а не победу поддержанного им кандидата

19 сентября, PrimaMedia. Кремль поддерживает позицию Центризбиркома по ситуации с выборами губернатора Приморья, так как она идет в русле обеспечения чистоты и справедливости голосования. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я хочу напомнить вам неоднократно произнесенные президентом [РФ Владимиром Путиным] слова о приоритетности чистоты и справедливости выборов, — подчеркнул он. — В этом плане то, что сейчас мы видим, как развивается ситуация, судя по заявлениям ЦИКа, заявлениям, которые идут из Владивостока, безусловно, все это идет в русле того, о чем неоднократно говорил президент Путин и на чем он сам всегда настаивал". "Поэтому подобную позицию ЦИКа, безусловно, в Кремле ценят и поддерживают", — заявил Песков (цитата по ТАСС).

Пресс-секретарь президента также добавил, что Владимир Путин считает приоритетом легитимность, чистоту и справедливость выборов, а не победу поддержанного им кандидата.

"Сам президент неоднократно говорил: для него важнее не поддержанный кандидат, а важнее легитимность, чистота, прозрачность и справедливость выборов. Путин об этом говорит давно и последовательно, это принципиальная его позиция, это для президента является абсолютным приоритетом", — сказал Песков.

Напомним, председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова призвала Избирательную комиссию Приморского края признать недействительными результаты повторного голосования на выборах губернатора, которое прошло 16 сентября. С таким заявлением она выступила на заседании ЦИК.

"В сложившейся ситуации, на основании ряда факторов, которые мы тщательно проанализировали, мы предлагаем рекомендовать Избирательной комиссии Приморского края признать результаты повторного голосования на досрочных выборах губернатора недействительными", — объявила глава ЦИК РФ.

По словам главы ЦИК РФ, анализ данных не позволяет сделать вывод о том, что данные в протоколах изменялись только в пользу одного кандидата — Андрея Тарасенко или Андрея Ищенко. Имеется ряд участков, где стопроцентное голосование было как за одного кандидата, так и за другого. Также Центризбирком считает, что был подкуп со стороны обоих кандидатов.