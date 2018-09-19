Андрей Тарасенко: Давайте остановимся пока, что на третий тур надо идти

19 сентября, PrimaMedia. Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко после нескольких дней молчания вечером 19 сентября появился на митинге своих сторонников возле Дома молодежи во Владивостоке где выступил сначала со сцены, а потом и пообщался с журналистами. Со сцены Андрей Тарасенко пообещал принять участие в перевыборах, однако в общении с журналистами через несколько минут заявил: "Я считаю, что мне сегодня на третий тур не надо идти. Не надо, чисто по-мужски". Ряд СМИ трактовали это заявление, как официальный отказ участвовать в повторных выборах. Чтобы избежать неправильных трактовок, ИА PrimaMedia приводит дословное выступление Тарасенко и минибрифинг.
Отметим, выступая на сцене, Тарасенко призвал отменить результаты прошедшего в воскресенье второго тура выборов. За несколько минут до этого с таким же мнением выступила в Москве глава Центризбиркома Элла Памфилова. В случае, если Избирательная комиссия Приморского края примет решение отменить результаты выборов, это будет первым прецедентом за всю историю России.
На сцене
— Я приехал сюда работать, а не заниматься интригами, безобразием, которое тут существует. Разговаривал сегодня с комиссией, говорил о том, что неправильно произошло. Друг друга обвиняют все, виноваты, одни творили дела непонятные какие-то... Мы первый тур показали честно. Даже то же количество и выбрало нас — 48% и во втором туре. А то, что там творилось, покупали голоса и так далее, это на совести будет...
Но я посоветовался сегодня, разговаривал. Нужно выборы отменять. Потому что как я буду в глаза смотреть людям и объяснять, что кто-то меня обвинил или что-то рассказал, что я где-то там "подыграл" какие-т голоса. Это неправильно будет.
(Крик из толпы: "Не сдавайся!") Я не сдаюсь, я не сдаюсь. Я просто говорю, что сегодня надо сделать все правильно, чтобы ни у кого, ни с одной стороны не было никаких претензий. Должно быть честно, порядочно, правильно.
Поймите правильно, это правильно будет. Вот поверьте мне – люди там тоже собираются, они не согласны. Мы все работаем, должны друг друга уважать. Честно и откровенно должно быть всегда. Поймите правильно, я привык так работать. Я служил, работал, знаю одно: если ты честно подходишь, к тебе тоже честно будут. Уважать и принимать.
Должно быть обоюдно. Он тоже должен сказать, что надо отменить выборы. Вот я говорю: надо отменить. Потому что люди не любят, уже надоело… Вы знаете, здесь в крае бардак такой творится. То, что творила власть в свое время здесь, которые сидели люди. И если я здесь тоже стану, я ничем отличаться не буду от них. А я пришел здесь порядок навести. То есть я буду поднимать руку за то, чтобы отменить [результаты выборов].
(крики из толпы) Что будет дальше"?
Дальше новые [выборы] будут, через три месяца.
А вы будете участвовать?
Вы знаете, я честно хочу сказать, что не знаю – на третий тур как пойду не пойду. Давайте я еще вот подумаю, потому что я пришел сюда работать. Вот поверьте мне, сегодня 48% хочет из 30% всего Приморского края, которые голосовали, а остальные не хотят.
(крики)
Я согласен, на Ищенко посмотришь – ну что он может в крае сегодня сделать, какой порядок? Решение сейчас примет комиссия. Я принял решение, позвонил в Москву и сказал: надо отменять.
(крики)
Добро! Давайте остановимся на том, что на третий тур надо идти!
Андрей Тарасенко считает, что результаты выборов, на которых он победил, надо отменять. Фото: ИА PrimaMedia, Александр Ратников
Далее, общаясь с журналистами
— То, что творится в крае — это бардак. Какую тему не возьми — везде провал. Везде надо все делать, засучив рукава. Это задача номер один.
— Останетесь врио?
— Я сейчас буду ждать решения комиссии. Решение не ЦИК принимает, а Избирательная комиссия Приморского края. Она утверждает позицию. Сегодня завалены все претензиями друг к другу.
— Вы хотите остаться еще на год здесь или больше?
— Честно скажу, что у меня желание было сегодня работать. Как я буду разговаривать с людьми, которые.. Я что, должен себя как-то показывать, что я не виноват в чем-то? У многих же людей существует такое [отношение], что вот опять он пойдет на третий, и так далее...
Я считаю, что мне сегодня на третий тур не надо идти. Не надо, чисто по-мужски.
Просто должен человек прийти, который… Ну рассказывать опять… Кто мне будет говорить о том, что… Кто поддержит в этой части, что… я пошел на выборы, потому что я так сильно хочу в крае что-то сделать…
Да нет, ребята. Я хочу работать. Если нет такого желания [у избирателей], я могу работать и в другом месте.
— Как думаете, почему так получилось, что не удалось ни в первом, ни во втором туре?
— Первый тур… Да потому что всегда надо подходить честно и открыто. Первый тур мы показали честным, открытым. Ни одной жалобы не было ни у кого, все сделано, все, что можно было. Я думал, соревнование между двумя будет честное и открытое. А честности не получилось.
— Почему не получилось?
— Потому что, заведомо увидев, что мы подходим честно, открыто, коммунисты устроили вот такую ситуацию с покупкой голосов. Пригнали сюда кучу людей, начали покупать, делать. Ну вот зачем это надо было делать?
Кто поверит, что в Хасанском районе УИКи 100% голосуют за коммунистов? Да никогда такого там не было, чтобы 100% из 100. К примеру, там 5 тысяч людей, и все пять тысяч пришли и за коммунистов проголосовали. Да у нас 30% пришло проголосовать из всего состава, а здесь 100%.
– Как вы объясняете такую смену лидера во время голосования?
– Смену лидера… Вы знаете, что приходили с корочками, закрывали ГАСы. У нас во Владивостоке был закрыт ГАС только потому что заблокирован. Чтобы не уложить эти все системы этими депутатами… думы от коммунистов. В Уссурийске такая же проходила ситуация. Просто заходили на УИКи, показывали корочки и говорили, запрещали там делать какие-то вещи. Это вот ситуация задержки была. Много задерживалось подачи этих… бюллетеней. Вот и вся ситуация происходила.
То есть люди подготовились уже к этому, у них опыт уже есть. Они нагнали сюда коммунистов со всего края. Не края, а со всей России. Они знают, как это делать и так далее. А у меня в этом опыта нет, чтобы вот так вот заниматься.
– А вы в регионе останетесь? (из толпы слышится: "Надо оставаться")
– Давайте… Я честно говорю: задачи еще пока никакой не получал. Но как у меня на душе – я не хочу потом ходить, чтобы мне пальцем показывали – "а, вот он опять пришел на третий тур". Не хочется мне этого делать. Не хочу.
– Вы не боитесь нас оставить? Народ верит в вас.
– Я не сдаюсь, я просто привык смотреть в глаза людям и говорить, что правильно было сделано, а что, считаю, неправильно было сделано.
– Сегодня ко мне подходили, угрожали…
– Большие деньги! Я никогда не думал, что у коммунистов столько денег. Огромные деньги. Мне приезжают сейчас люди от коммунистов, говорят: заплати 140 миллионов, и ты останешься. Нормальное это явление? 140 миллионов. Я что, их напечатаю?
Митинг в поддержку Андрея Тарасенко. Фото: ИА PrimaMedia, Александр Ратников
Тем временем, кандидат от КПРФ Андрей Ищенко также заявил о своем желании продолжить бороться за кресло губернатора в новых выборах, если они будут назначены. Впрочем, мало кто сомневается, что результаты второго тура все-таки отменят и новые выборы будут назначены через три месяца. Формально, это решение могут озвучить уже в четверг, 20 сентября, на заседании Крайизбиркома. Новые выборы могут назначить на 16 или 23 декабря.