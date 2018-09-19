Сельхозпредприятия страны потеряли почти 6 млрд рублей

картофель. Фото: ИА PrimaMedia

Об этом заявил Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев

19 сентября, PrimaMedia. Убытки от аномальных погодных условий подсчитали в 18 регионах России. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в ходе правительственного часа в Государственной думе сегодня рассказал, что ущерб от погодных условий в этом году составил порядка 5,85 млрд рублей, — сообщает ИА AmurMedia.

При этом Министр отметил, что это показатели по 18 регионам РФ, всего же режим чрезвычайного положения был введен в 23 субъектах страны.

— По результатам экспертной оценки всех пострадавших субъектов будет получена конечная сумма, — добавил руководитель Минсельхоза.

Дмитрий Патрушев пояснил, что непогода, внеся свои коррективы в график работы аграриев, все-таки позволила им собрать достойный урожай.

Напомним, в 2017 году был зафиксирован рекордный показатель по сбору урожая – 135,4 млн тонн. В 2018 году Минсельхоз ожидает урожай зерна в размере 105 миллионов тонн.