В России. 19 сентября, 21:20
МРОТ вырастет с 1 января на 117 рублей. Фото: Антон Балашов

МРОТ вырастет с 1 января

В проекте бюджета заложено увеличение минимального размера оплаты труда также в последующие годы

19 сентября, PrimaMedia. В правительстве предложили увеличить МРОТ с 1 января. Минимальный размер оплаты труда вырастет на сумму от 117 до 351 рубля, в зависимости от региона и составит не менее 11280 рублей, сообщает ИА PrimaMedia.

"Проектом федерального закона предлагается установить с 1 января 2019 года МРОТ в сумме 11 280 рублей в месяц, что составляет 100% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал 2018 года", — говорится в документе кабмина.

С учетом коэффициентов в разных районах МРОТ вырастет от 117 рублей в южных и центральных районах до 351 рубля в ряде северных районов.

В бюджете на последующие годы заложено увеличение минимального размера оплаты труда на 2,9% в 2020 году и 2% в 2021 году.

Ранее в России определили прожиточный минимум по итогам второго квартала. Величина выросла на 400 с небольшим рублей. Таким образом, размер прожиточного минимума составил 10444 рубля, а для трудоспособного населения — 11280 рублей.

По итогам первого квартала, прожиточный минимум составлял 10038 рублей и 10842 для людей трудоспособного возраста.

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минимальный размер оплаты труда (МРОТ)

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