Новые выборы губернатора Приморья пройдут 16 или 23 декабря - источник

Администрация Приморья. Фото: ИА PrimaMedia

Крайизбирком поддержит рекомендацию ЦИК РФ

19 сентября, PrimaMedia. Новые выборы губернатора Приморского края будут назначены на 16, либо 23 декабря, в зависимости от того, когда будет опубликовано соответствующее решение. Осведомленный источник ИА PrimaMedia в крайизбиркоме сообщил, что региональная комиссия на заседании в четверг поддержит рекомендацию ЦИК РФ по признанию текущих выборов губернатора недействительными.

"Позиция ЦИК будет поддержана", — сказал собеседник агентства.

По словам источника, крайизбирком 20 сентября одновременно примет решение об обращении в Заксобрание Приморья по назначению новых выборов губернатора. Согласно краевому избирательному кодексу, выборы должны состояться не позднее 3 месяцев с момента наступления оснований для их проведения.

Ожидается, что парламент края рассмотрит вопрос о назначении выборов на очередном заседании 26 сентября.

"В зависимости от того, как оперативно будет опубликовано решение о назначении, выборы состоятся 16 или 23 декабря", — сказал источник.

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова призвала Избирательную комиссию Приморского края признать недействительными результаты повторного голосования на выборах губернатора, которое прошло 16 сентября. С таким заявлением она выступила на заседании ЦИК.

Отметим, что это будет первый в истории современной России случай, когда отменяются итоги выборов высшего должностного лица субъекта РФ. Пикантности ситуации добавляет тот факт, что выборы в Приморье прошли в два тура. Основанием для рекомендации со стороны ЦИК РФ стали массовые нарушения.

"В сложившейся ситуации, на основании ряда факторов, которые мы тщательно проанализировали, мы предлагаем рекомендовать Избирательной комиссии Приморского края признать результаты повторного голосования на досрочных выборах губернатора недействительными", — объявила глава ЦИК РФ.

По словам главы ЦИК РФ, анализ данных не позволяет сделать вывод о том, что данные в протоколах изменялись только в пользу одного кандидата — Андрея Тарасенко или Андрея Ищенко. Имеется ряд участков, где стопроцентное голосование было как за одного кандидата, так и за другого. Также Центризбирком считает, что был подкуп со стороны обоих кандидатов.

Кремль поддерживает позицию Центризбиркома по ситуации с выборами губернатора Приморья, так как она идет в русле обеспечения чистоты и справедливости голосования. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента также добавил, что Владимир Путин считает приоритетом легитимность, чистоту и справедливость выборов, а не победу поддержанного им кандидата.

"Сам президент неоднократно говорил: для него важнее не поддержанный кандидат, а важнее легитимность, чистота, прозрачность и справедливость выборов. Путин об этом говорит давно и последовательно, это принципиальная его позиция, это для президента является абсолютным приоритетом", — сказал Песков.

Выборы губернатора Приморского края, в случае признания текущих недействительными, будут назначены через три месяца.

Андрей Тарасенко, набравший во втором туре выборов 49,55%, на митинге сегодня поддержал решение о признании выборов недействительными. Он сначала пообещал принять участие в перевыборах, однако в общении с журналистами через несколько минут заявил: "Я считаю, что мне сегодня на третий тур не надо идти. Не надо, чисто по-мужски". Ряд СМИ трактовали это заявление, как официальный отказ участвовать в повторных выборах. Однако в пресс-службе администрации Приморского края ИА PrimaMedia сообщили, что необходимо дождаться решения Крайизбиркома.

Его оппонент из КПРФ Андрей Ищенко, получивший 48,06% голосов, выступил против предложения Эллы Памфиловой признать результаты голосования недействительными.

"Я считаю, что ЦИК и власть в этом случае в стране проиграла. Если у нас отменяются выборы по этой территории, то тогда надо отменять все выборы, которые проходили в стране за последние 26 лет", — заявил Ищенко РБК.

Вместе с тем, в беседе с ТАСС он сообщил, что готов участвовать в выборах снова, если партия ему доверит.