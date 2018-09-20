Работы керамистов "Благого дела". Фото: ИА PrimaMedia
Гражданское НКОбщество

Геннадий Антропов: Наши летние гончарные работы ждут обжига

Мастера-керамисты и ученики студии «Благого дела» готовят новую серию изделий, часть которых станет реквизитом к спектаклю

20 сентября, PrimaMedia. Студийцы "Благого дела" продолжают работать над новым инклюзивным спектаклем, который увидит свет лишь через год, будущей осенью. Такой большой срок подготовки был заложен в проекте, выигравшем президентский грант на первом конкурсе 2018 года. Подготовка включает не только репетиции, но и образовательную часть, изготовление реквизита, экскурсии.

Директор АНО "Благое дело" Геннадий Антропов рассказал, чем были заняты летом его подопечные и мастера-керамисты, которые занимаются с ребятами. Вся студия в полном составе выезжала в августе на Штыковские пруды: ребята рисовали и отдыхали в творческой атмосфере парка. Кроме того, команда АНО "Благое дело" провела мастер-классы в летнем лагере "Инвалето" на Русском острове. Правда, из-за дождей не получилось обжечь керамические изделия на берегу, как планировалось. Теперь новые работы студийцев ждут обжига в Приморском краевом художественном колледже, где работает Геннадий Антропов и откуда взяла начало студия для подростков с ментальной инвалидностью.

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Параллельно подопечные "Благого дела" регулярно посещают занятия в театральной студии "Особенные люди", созданной на базе краевого театра молодежи. Руководитель студии, актриса Мария Стратулат ранее рассказывала корреспонденту ИА PrimaMedia, что ребята занимаются дважды в неделю, и такой распорядок был заведен еще до того, как проект выиграл президентский грант. Независимо от постановки 1 июня, в День защиты детей, в театре была открыта необычная фотовыставка "Лица в стиле Модильяни" – на снимках Юлии Никитиной были запечатлены юные ученики студии и взрослые актеры с лицами, загримированными "под Модильяни". На открытии выставки участники "Особенных людей" провели открытый урок – показали, чем они занимаются в студии: выполнили разминку, спели песню, сыграли в несколько игр.

Геннадий Антропов
Геннадий Антропов

Руководитель организации содействия реабилитации и адаптации инвалидов "Благое дело"

Автор фото: РИА PrimaMedia

Новый спектакль от первого будет отличаться тем, что мы усилим прикладную часть. Сначала хотели только керамику сделать – крынки, чашки. А потом я подумал: можно ведь более разнообразные задания детям давать! Например, они вполне могут изготовить домотканые коврики, колокольчики, катаные свечи, картины. То есть подготовка к спектаклю открывает широкий пласт возможностей обучения. И ребята. Проходя через эти занятия, меняются на глазах! Они раскрываются, становятся менее зажатыми, это отмечают все, кто с ними общается. То есть, происходит не просто подготовка к спектаклю, а полное погружение подростков в арт-среду.

Геннадий Антропов посетовал на то, что не хватает времени и сил на полноценное продвижение продукции, которую создают мастера и ученики "Благого дела". По его мнению, часть изделий, созданных методом керамического литья, вполне можно ставить на поток – и люди будут с удовольствием их покупать, а организация – получать доход. Однако для этого необходимо решить ряд важных организационных и финансовых вопросов: с помещением для мастерской, точками сбыта, продающим разделом сайта. Именно этим и намерен в ближайшее время заняться директор АНО "Благое дело".

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Гражданское НКОбщество". Цели проекта — регулярно информировать широкую аудиторию о деятельности приморских НКО, помочь социально ориентированным некоммерческим организациям обрести голос в медийном пространстве, способствовать формированию социальной ответственности у молодого поколения приморцев.

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