ЦИК призвал кандидатов в губернаторы Приморья пощадить глав УИК - учителей и воспитателей

Подсчет голосов. Фото: ИА PrimaMedia

Николай Булаев: "Эти люди ни в чем не виноваты. Те, кто виновен, - вы на них подайте заявления"

19 сентября, PrimaMedia. Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев призвал кандидатов на пост губернатора Приморья отозвать поданные ими заявления в правоохранительные органы в отношении председателей участковых комиссий (УИК), работавших на выборах губернатора Приморского края, сообщает ТАСС.

Речь идет о тех участках, на которых, по мнению наблюдателей и доверенных лиц кандидатов, были допущены фальсификации в ходе второго тура выборов на пост губернатора Приморья 16 сентября.

"Я позволю себе назвать профессии людей, которые возглавляли эти участки, — замдиректора школы, воспитатель детского сада, заведующий домом культуры, заведующий учреждением культуры, учитель русского языка, ОБЖ, биологии, секретарь ученой части, директор дома творчества, директор школы. Уважаемые господа кандидаты, у вас есть совесть? Вы подали на этих людей заявления в правоохранительную систему, я вас призываю — отзовите свои заявления — эти люди ни в чем не виноваты. Те, кто виновен, — вы на них подайте заявления", — сказал он.

Булаев также порекомендовал опрашивать членов избирательных комиссий в качестве свидетелей. "У меня убедительная просьба — найдите возможность — привлекайте членов участковых комиссий в качестве свидетелей. В качестве свидетелей привлеките, опросите, ищите истинных виновников этих нарушений", — добавил он.

Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, крайизбирком 20 сентября одновременно примет решение об обращении в Заксобрание Приморья по назначению новых выборов губернатора. Согласно краевому избирательному кодексу, выборы должны состояться не позднее 3 месяцев с момента наступления оснований для их проведения. Ожидается, что парламент края рассмотрит вопрос о назначении выборов на очередном заседании 26 сентября.

Напомним, председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова призвала Избирательную комиссию Приморского края признать недействительными результаты повторного голосования на выборах губернатора. С таким заявлением она выступила на заседании ЦИК. Отметим, что это будет первый в истории современной России случай, когда отменяются итоги выборов высшего должностного лица субъекта РФ. Пикантности ситуации добавляет тот факт, что выборы в Приморье прошли в два тура. Основанием для рекомендации со стороны ЦИК РФ стали массовые нарушения.

Андрей Тарасенко, набравший во втором туре выборов 49,55%, на митинге сегодня поддержал решение о признании выборов недействительными. Он сначала пообещал принять участие в перевыборах, однако в общении с журналистами через несколько минут заявил: "Я считаю, что мне сегодня на третий тур не надо идти. Не надо, чисто по-мужски". Ряд СМИ трактовали это заявление, как официальный отказ участвовать в повторных выборах. Однако в пресс-службе администрации Приморского края ИА PrimaMedia сообщили, что необходимо дождаться решения Крайизбиркома.

Его оппонент из КПРФ Андрей Ищенко, получивший 48,06% голосов, выступил против предложения Эллы Памфиловой признать результаты голосования недействительными. Вместе с тем, в беседе с ТАСС он сообщил, что готов участвовать в выборах снова, если партия ему доверит.