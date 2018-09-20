Развитие IT-отрасли в России имеет значительные перспективы – сенатор Ростислав Гольдштейн

Ростислав Гольдштейн, сенатор от ЕАО. Фото: Пресс-служба

Вопрос цифровизации в России обсудили на президиуме Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам

20 сентября, PrimaMedia. Вопрос цифровизации в России обсудили на президиуме Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, — сообщает ИА PrimaMedia.

— Главный результат, к которому мы здесь должны прийти, – это производство востребованных российских IT-продуктов и IT-услуг", — отметил Премьер-министр Дмитрий Медведев.



Актуальность данной темы связана с тем, что сегодня охват цифровыми услугами разных сфер жизни российского гражданина растет с каждым годом: люди используют электронные деньги и платежные системы, передают по цифровым каналам персональные данные и многое другое. Задача, поставленная Президентом, -ускорить в несколько раз развитие в России цифровых технологий, осуществить ими 100% охват территории.



— Вовлеченность жителей страны в цифровизацию будет только расти, это безусловный тренд, соответсвующий современности. Более того, на цифровые рельсы переходит и экономика, и если мы хотим стать одной из конкурентных экономик мира, цифровой отраслью нужно заниматься очень серьезно. Важно позаботиться уже сейчас о создании своих, российских электронных продуктов, защитив таким образом права и интересы жителей, бизнеса, государства, — прокомментировал член Совета Федерации Ростислав Гольдштейн.



Отмечается, что информационные технологии пронизывают сегодня буквально все сферы жизни. Часть социально значимых услуг оказываются экстерриториально и без излишней нагрузки на людей уже сейчас. Серьезного развития также требуют сервисы в области образования, здравоохранения, безопасности, услуг для бизнеса. Все эти задачи будут решаться в рамках национального проекта.



— В данный момент идет подробная проработка всего комплекса мероприятий. В течение ближайших шести лет на эти цели государством будет предусмотрено несколько триллионов рублей. Но добиться нужного результата можно будет только при включении всех в этот процесс: граждан, государства, бизнеса. Молодежь должна понимать перспективность этого направления, проявлять активный интерес к IT-сфере, выбирать для себя связанные с цифрой профессии, потому что в стране нужно будет построить базу специалистов, серьезно усовершенствовать компетенции. От научного сообщества нужны будут прорывные продукты, идеи. Все это сейчас как никогда требует всеобщей сосредоточенности и вовлеченности, — подчеркнул сенатор Ростислав Гольдштейн.