Не хватило опыта: “Адмирал” не смог одолеть в серии буллитов рижское “Динамо”

"Адмирал" уступил "Динамо" из Риги в серии буллитов. Фото: ИА PrimaMedia

“Моряки” уступили во втором домашнем матче

19 сентября, PrimaMedia. “Адмирал” уступил рижскому “Динамо” в серии буллитов. Гости оказались точнее и смогли забить “морякам” две шайбы против одной приморцев. Не помогла нашим хоккеистам и замена вратаря, сообщает ИА PrimaMedia.

С самого свистка хоккеисты “Адмирала” пошли в атаку, но нахрапом взять ворота рижан не смогли. Игра плавно перетекала из одной части хоккейной коробки на другую. Несколько игроков были удалены на скамейку штрафников за нарушения, а счет на табло все также показывал нули. Где-то за пять минут до конца периода “морякам”, после долгого столпотворения у ворот гостей, удалось забить первый гол. Его автором стал нападающий Василий Стрельцов. Но игру остановили судьи, которые решили пересмотреть момент. Хоккеисты погрустнели, а зал скандировал “Адмирал”. В конечном счете, шайба была засчитана и игра продолжилась. Однако счастье длилось не долго: рижане провели атаку и распечатали ворота “моряков”. Стоит отметить, что и в этот раз судьи остановили матч, чтобы исключить возможные нарушения и пересмотрели момент гола. А не найдя таковых, шайбу все же засчитали. Отыграться в первом периоде приморцы уже не успели и на перерыв команды ушли со счетом 1:1.

Вторая двадцатиминутка началась с атак “моряков”. Во время одной из них и был серьезно травмирован нападающий “Адмирала” Егор Яковлев. Лед хоккеист покидал с помощью своих товарищей по команде. Травма игрока не дезориентировала “Адмирал”: спустя пять минут от начала периода нападающий Александр Черников с подачи Василия Стрельцова прострелил по воротам рижан. Практически все оставшееся время до перерыва гости старались отыграться, но получилось у них это только к концу периода. Создав несколько опасных моментов у ворот “моряков”, хоккеисты “Динамо” таки пробили оборону приморцев и забили гол со стандарта. Автором шайбы стал итальянский защитник Майоне Мэтью. И опять на отдых команды ушли с ничейным счетом, но на этот раз табло показывало 2:2.

Третий период прошел с переменным успехом. Обе команды создавали опасные ситуации у ворот соперника. Правда, у “Адмирала” было больше нереализованных моментов. Нужно отдать должное гостям, прорваться сквозь их оборону оказалось очень сложно. Защитники рижан на корню обрубили любые попытки забить им гол. На последних секундах третьей двадцатиминутки “моряки” имели все шансы поразить ворота гостей, но из-за кучи-малы вратарь, в буквально смысле, растянулся перед ними и гола не случилось. Основное время закончилось со счетом 2:2.

Игра плавно перетекла в овертайм, а потом и в серию буллитов. Тренерский штаб решил произвести замену и ловить послематчевые броски в ворота в место Антона Красоткина встал Никита Серебряков. Однако замена не дала нужного эффекта и наш вратарь пропустил две шайбы против единственной забитой. Со счетом 3:2 “моряки” уступили во втором домашнем матче.

Стоит отметить, что в этом матче, игроки “Адмирала”, также, как и гости из Риги, были замечены в достаточно агрессивной игре, о чем тренеров спросили на послематчевой пресс-конференции.-

— Хоккей — это контактная игра, это силовая борьба. В хоккей играют мужчины, они выходят на лед и бьются. Это жесткая игра — хоккей, — подчеркнул главный тренер “моряков” Сергей Светлов.

Он также отметил, что проигрыш по буллитам, это, на его взгляд, не совсем плохо. В любом случае, команда заработала одно очко.

— Психология такая штука, что проигрыш в овертайме и проигрыш по буллитам — это не совсем уж и плохо. Конечно, хочется выигрывать, но мы все-таки и не проиграли, в основное время сыграли в ничью и, в конечном счете, одно очко заработали. Хочется, конечно, не только хорошо играть, а играть хорошо и очки зарабатывать, одной хорошей игры, к сожалению маловата. Сейчас нужны еще и очки, поэтому ребята отдаются и борются только за победу. Я приложу все усилия, чтобы команда не почувствовала какого-то психологического давления и буду мотивировать команду лишь на победу, — добавил наставник приморских хоккеистов.

Следующий матч “Адмирал” проведет 21 сентября. “Моряки” примут команду “Слован” из Братиславы.