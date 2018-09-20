Известно, когда и сколько россияне будут отдыхать в 2019 году

Главный мужской праздник – 23 февраля россияне будут отмечать два дня, а женский праздник продлится целых три дня. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Российские власти утвердили праздничные и выходные дни календаря на следующий год

20 сентября, PrimaMedia. Согласно утвержденному графику праздничных и выходных дней в России на 2019 год, жителей городов РФ ждут долгие новогодние праздники и майские, а также затяжное празднование мужского и женского дней, передает ИА PrimaMedia.

Россияне будут гулять 2 и 3 мая. Этими днями решено компенсировать новогодние 5 и 6 января, которые придутся на субботу и воскресение.

Кроме этого, в следующем году 23 февраля приходится на субботу – и так выходной день россиян, поэтому отдыхать горожане будут 10 мая.

Перенос выходных и праздничных дней составило Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. Благодаря этим переносам, люди будут больше отдыхать по количеству дней во время новогодних праздников, похожих, скорее, на мини-отпуск, а также во время майских, когда многие пользуются возможностью и улетают куда-нибудь поближе к морю.

Если остановиться на этих праздниках конкретнее, то жителей России ждут новогодние каникулы аж с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019-го. Так что можно смело планировать поездку куда-нибудь за пределы своего города.

Главный мужской праздник – 23 февраля россияне будут отмечать два дня, а женский праздник продлится целых три дня.

С 1 по 5-ое мая продлится первая очередь майских праздников и с 9 по 12 мая – вторая.

Один выходной положен горожанам в честь Дня России, который пройдет 12 июня. И три дня проведут вне офисов россияне по случаю празднования Дня народного единства, которое в стране пройдет со 2 по 4 ноября.